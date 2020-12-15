Sinop'ta pazar tezgahları kanlıca mantarıyla renklendi

Türkeri, "Sinop ormanları çok bereketli. Yağmurların ardından mantarlar yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Eşimle birlikte ormana gidip mantar topluyorum. Bu bizim için bir ek gelir kaynağı. Topladığım mantarları satarak evimin ihtiyacını karşılıyorum. Vatandaşların ilgisi çok güzel. Zaten bu mantarın tadı et gibi olduğu için bir kere yiyen yeniden yemek istiyor. Mantar bilen kişiler tarafından toplanmalıdır" dedi.