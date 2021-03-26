Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize risk haritası.. Yüksek risk devam ediyor.. Koronavirüs risk haritasında illerimizdeki son durum
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize güncel risk haritası kentte yaşayan vatandaşlar tarafından günün merak edilen konuları arasında yer alyıor.. Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirlerin risk grupları ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde yapılmış ve hangi rengin hangi risk grubunda yer aldığı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, ‘Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık.’ dedi. Son açıklanan risk haritasında Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize kırmızı renkte, çok yüksek riskli iller arasındaydı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan risk haritasında illerdeki günlük koronavirüs vaka sayılarında artış olduğu görüldü.. İşte illerimizdeki son durum
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Koronavirüs risk haritası ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize'nin hangi risk grubunda olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 'Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık.’ dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 13-19 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, 'Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün.' ifadesini kullandı. İşte Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rizerisk haritası hakkında detaylar
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Sağlık Bakanlığı, 81 il için 13-19 Mart'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre, 100 binde en fazla vaka Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova'da görüldü. Her 100 binde vaka sayısı Samsun'da 508,97, Giresun'da 356,35, Sinop'ta 309,06, Balıkesir'de 288,16, Yalova'da 275,31 oldu.
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SİNOP / 309.06
Yaşlı nüfus oranı en yüksek kent Sinop'ta Kovid-19 ile mücadele devam ediyor
TÜİK'in 2020'ye ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" verilerine göre yüzde 19,8 ile ülkede yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının düşürülmesi için etkin mücadele yürütülüyor.
Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 309,6 olan ve bu oranla "çok yüksek riskli" iller grubunda yer alan kentte, koronavirüsle mücadele, alınan ek tedbirlerle devam ediyor.
Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kentte, vaka artışının önlenebilmesi için filyasyon ekiplerinin sayısı yükseltildi, günlük yapılan test oranı artırıldı. Pazarlarda açılan tezgah sayısının yarıya indirildiği kentte, zabıta ekiplerince pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması yapılmaya başlandı.
Kentte ayrıca güvenlik güçlerince il ve ilçe girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor. Öğrencilerin de okulda bulundukları süre zarfında okul bahçesinden dışarı çıkmaları kısıtlandı.
Kentte, 65 yaş üzeri kişilerin yüzde 75'i aşılandı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler 60 yaş üzerindekilerin de aşılanmaları çalışmalarını sürdürüyor.
"Sinoplu vatandaşların bir süre memleketlerine gelmemeleri doğru bir karar olur"Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, aldıkları tedbirler çerçevesinde vaka sayılarında yaşanan küçük bir düşüşün insanlarda asla rehavet yaratmaması gerektiğini söyledi.
Sinop olarak halen "çok yüksek riskli" iller grubunda yer aldıklarını anımsatan Karaömeroğlu, "Kalıcı bir düşüş için mutlaka tedbirlere uymaya devam etmeliyiz." dedi.
Karaömeroğlu, koronavirüs ile mücadelenin sadece alanda yapılan denetimlerle başarıya ulaşmasının mümkün olamayacağına dikkati çekerek, "Ev oturmalarını, akraba, sülale, arkadaş buluşmalarını ertelememiz lazım. Bunun yanında çevre illere sağlık ve ticaret dışında yapılacak ziyaretleri ertelemek gerekiyor. Aksi takdirde bu düşüşü istikrarlı hale getiremeyiz. Bu iş ancak ve ancak tek silahımız olan tedbirle kazanılır." diye konuştu.
Vaka sayılarını aşağılara çekmek amacıyla alanda yoğun baskılama yaptıklarını anlatan Karaömeroğlu, "Ama bu iş sadece alanda mücadeleyle olmuyor.
İnsanlarımızın evlerinde de dikkat etmesi, bir araya gelmemesi lazım. Pazara giderken de dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan Sinoplu vatandaşların bir süre memleketlerine gelmemeleri doğru bir karar olur. Hep birlikte mücadele edersek ancak bu savaşı kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.
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SAMSUN 508.97
Samsun'da tıp öğrencileri, pankartlarla vatandaşlara Kovid-19 uyarısı yaptı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" illerden Samsun'da vatandaşlara tedbirlere uyulması uyarısında bulundu.
Samsun'un en işlek yerlerinden Mecidiye Caddesi'nde toplanan öğrenciler, "Samsun'a mavi yakışır", "Kırmızıya savaş açtık", "Ayrı olmak bir olmanın en iyi yolu", "Önlem al sağlıkla kal", "Samsun evde kal" yazılı pankartlar taşıdı. Megafonla Kovid-19 ile ilgili riskleri anlatan öğrenciler, caddede gezerek vatandaşların mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymasını istedi.