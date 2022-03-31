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Sinop sahur saatleri 2022! Sinop'ta sahur vakti ezan kaçta okunacak? 2022 Ramazan İmsakiyesi ile Sinop sahur ve iftar vakitleri

#Ramazan#Sinop#İftar

Sinop'ta sahur saat kaçta? sorusu oruç ibadetini idrak eden Müslümanların gündemine geldi. İslam dünyasında heyecanla beklenen, paylaşma ve dayanışma bilinci güçlendiren, kardeşlik ve dostluk duygularını pekiştiren mübarek ramazan ayında, 2022 Ramazan İmsakiyesi'ne göre niyet eden vatandaşlar, sahur sofrasına bu bilgiler ışığında oturacak. Ramazan'da oruç ibadetini idrak edenler Sinop sahur ve iftar saatlerini, Diyanet'in Ramazan İmsakiyesi üzerinden öğrenecekler. İşte, 2 Nisan 2022 Sinop sahur saatler ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

1/4Sinop sahur saatleri 2022 Sinopta sahur vakti ezan kaçta okunacak 2022 Ramazan İmsakiyesi ile Sinop sahur ve iftar vakitleri

Sinop imsak vakti ve sahur saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, niyet ederek sahur sofralarına oturacaklar. Sinop ve 81 ilde sahur saatleri her gün farklılık gösterecek. Diyanet takvimine göre sahur Sinop'ta 04:45 olacak.

2/4KOCAELİDE SAHUR SAAT KAÇTA

KOCAELİ'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2022 sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. Sinop sahur ve iftar saatleri şöyle olacak;

SİNOP İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 14432 Nisan 2022 Cumartesi04:4506:1412:4816:2219:1220:36
2 Ramazan 14433 Nisan 2022 Pazar04:4306:1212:4816:2319:1320:37
3 Ramazan 14434 Nisan 2022 Pazartesi04:4106:1112:4816:2319:1420:38
4 Ramazan 14435 Nisan 2022 Salı04:3906:0912:4716:2319:1620:40
5 Ramazan 14436 Nisan 2022 Çarşamba04:3706:0712:4716:2419:1720:41
6 Ramazan 14437 Nisan 2022 Perşembe04:3506:0612:4716:2419:1820:42
7 Ramazan 14438 Nisan 2022 Cuma04:3306:0412:4616:2519:1920:44


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3/4İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR

İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

4/4Sinop sahur saatleri 2022 Sinopta sahur vakti ezan kaçta okunacak 2022 Ramazan İmsakiyesi ile Sinop sahur ve iftar vakitleri

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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#Ramazan#Sinop#İftar