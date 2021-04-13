Sinop sahur saati 2021: İlk sahur saat kaçta, imsak ne zaman? İşte Ramazan İmsakiyesi ile Sinop sahur vakitleri
Sinop sahur vakti, oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. 13 Nisan Sinop sahur saatlerini Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden öğrenecek olan Müslümanlar, oruca niyet etmek için sahura bu bilgiler ışığında hazırlanacak. İslam aleminde heyecanla beklenen Ramazan ayında, sahur ve imsak vakitleri her ilde farklı saatte gerçekleşecek. Oruç ibadetini ifa edecek olan Sinop'ta yaşayan vatandaşlar, Sinop'ta sahur saat kaçta, imsak ne zaman? sorusunun yanıtı 2021 imsakiye takvimi ile öğrenecekler. İşte, 13 Nisan Sinop sahur saatleri ve imsak vakitleri bilgisi.
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Sinop imsak, sahur ve iftar vakti 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İmsakiye bilgilerine göre oruç ibadetlerine yön verecek olanlar, sahur saatlerine göre oruçlarına niyet edecek. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Ramazan ayında 2021 Ramazan İmsakiyesi bilgileri baz alınacak. Diyanet bilgisine göre Sinop'ta ilk sahur için imsak vakti 04:22 olarak açıklandı. Ramazan ayında her gün sahur saatleri farklı vakitlerde gerçekleşiyor.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Oruç ibadetini yerine getiren binlerce vatandaş, sahur saatlerini Ramazan İmsakiyesi üzerinden yaşadıkları ili seçerek öğrenebiliyorlar. Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. Sinop'ta ilk sahur için imsak vakti 04:22, iftar saati ise 19:25 olarak açıklandı.
Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).
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Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).
Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.
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ORUCA NE ZAMAN VE NASIL DİYET EDİLİR?
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).