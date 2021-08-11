Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta sağanak yağış nedeniyle oluşan taşkın hayatı olumsuz etkiledi. Mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Sağanak, Ulus ilçesi ile ilçeye bağlı Kumluca ve Apdipaşa beldesinde hayatı olumsuz etkiledi.
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Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.
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Kastamonu'da sağanak su baskınlarına yol açKumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
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Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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MAHSUR KALANLAR EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI
Bartın-Karabük kara yolu Bahçecik mevkisindeki bir evde mahsur kalan Yaşar ve eşi Şehriye Karapınar ile oğulları Ali ve eşi Sultan Karapınar'ın kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kurtarma ekiplerince bağlanan ipler yardımıyla evinden çıkarılan vatandaşlar güvenli bölgeye taşındı. Karapınar ailesinin hayvanları da ekiplerce kurtarıldı.