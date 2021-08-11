Sinop, Kastamonu ve Bartın'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

MAHSUR KALANLAR EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI Bartın-Karabük kara yolu Bahçecik mevkisindeki bir evde mahsur kalan Yaşar ve eşi Şehriye Karapınar ile oğulları Ali ve eşi Sultan Karapınar'ın kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.