Sinop iftar vakti 2020 Ramazan İmsakiyesi! Sinop iftar saati kaçta?
Ramazan ayının ilk iftarı için Sinop iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Sinop Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Sinop'ta iftar saat kaçta yapılacak ve Sinop iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Sinop iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri
Sinop iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Sinop iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Sinop iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Sinop imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
SİNOP'TA İFTAR SAAT KAÇTA?
Sinop ilk iftar saati 19.37 olacak. Sinop'ta teravih saati ise 21.08 olarak eda edilecek.
SİNOP İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:00
|19:37
|21:08*
|2
|25.04.2020
|03:58
|19:38
|21:10
|3
|26.04.2020
|03:56
|19:39
|21:11
|4
|27.04.2020
|03:54
|19:40
|21:13
|5
|28.04.2020
|03:52
|19:42
|21:14
|6
|29.04.2020
|03:50
|19:43
|21:16
|7
|30.04.2020
|03:49
|19:44
|21:18
|8
|01.05.2020
|03:47
|19:45
|21:19
|9
|02.05.2020
|03:45
|19:46
|21:21
|10
|03.05.2020
|03:43
|19:47
|21:22
|11
|04.05.2020
|03:41
|19:48
|21:24
|12
|05.05.2020
|03:39
|19:49
|21:26
|13
|06.05.2020
|03:37
|19:50
|21:27
|14
|07.05.2020
|03:36
|19:51
|21:29
|15
|08.05.2020
|03:34
|19:52
|21:30
|16
|09.05.2020
|03:32
|19:54
|21:32
|17
|10.05.2020
|03:30
|19:55
|21:34
|18
|11.05.2020
|03:29
|19:56
|21:35
|19
|12.05.2020
|03:27
|19:57
|21:37
|20
|13.05.2020
|03:25
|19:58
|21:39
|21
|14.05.2020
|03:23
|19:59
|21:40
|22
|15.05.2020
|03:22
|20:00
|21:42
|23
|16.05.2020
|03:20
|20:01
|21:43
|24
|17.05.2020
|03:19
|20:02
|21:45
|25
|18.05.2020
|03:17
|20:03
|21:46
|26
|19.05.2020
|03:16
|20:04
|21:48**
|27
|20.05.2020
|03:14
|20:05
|21:49
|28
|21.05.2020
|03:13
|20:06
|21:51
|29
|22.05.2020
|03:11
|20:07
|21:52
|30
|23.05.2020
|03:10
|20:08
|21:54
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