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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 18:03,

Sınırlı sokağa çıkma yasağı ne demek? Sınırlı sokağa çıkma yasağı hangi illerde saat kaçta başlayacak?

Bir süredir uygulanmayan hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi. LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulu tavsiye kararı alındığını ifade den Sağlık Bakan Fahrettin Koca, ‘Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler’ açıkladı. Peki, sınırlı sokağa çıkma yasağı ne demek? Sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illerde, saat kaçta başlayacak?

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Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın açıkladığı sınırlı sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu genelgeyle kısıtlı sokağa çıkma yasağıyla ilgili soru işaretlerine açıklık getirdi. Genelgeye göre, belirlenen saatler arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların, sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

2Sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak
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Sınırlı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

3ULAŞIM ARAÇLARI YASAĞA TABİ OLMAYACAK
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ULAŞIM ARAÇLARI YASAĞA TABİ OLMAYACAK

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin, belediye/halk otobüsü, minibüs, dolmuş, taksi gibi araçlarla yapacakları şehir içi toplu ulaşımlarda herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot gibi) biletleme yapmış olanlar, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak

4İSTİSNA KAPSAMINDAKİ KİŞİLER
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İSTİSNA KAPSAMINDAKİ KİŞİLER

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişiler ise şunlar:

"Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar,

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil),

Acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Türk Kızılay ve AFAD'da görev alanlar,Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri gibi) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken iletim ve alt yapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi özel gereksinimi olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

Demir-çelik, cam, ferrokrom gibi sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla)Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek gibi) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık gibi) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

30 Nisan 2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Türk Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil)Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi gibi)Veteriner hekimler,

Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartıyla teknik servis çalışanları,

İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler,Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (Mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla)

Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanlar."

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