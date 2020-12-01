Sınırlı sayıda: Hepsi 1 Euro... Önemli bir şartları var!
İtalya daha önceden de defalarca açık arttırma yöntemi ile köylerindeki konutları satışa çıkardığını duyurmuştu. Avrupa'nın birçok yeri ve ABD'den de yoğun ilgi görmüştü. Bu kez Roma'ya çok yakın mesafede satılık konutları duyurdu.
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İtalya’nın başkenti Roma’nın 140 mil güneydoğusunda yıkık bir ortaçağ kalesinin tepesinde konumlandırılan köyde evler 1 Euro'ya satışa çıkmaya başladı.
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CNN International'ın haberine göre Molise bölgesinin güneyinde Castropignano köyünde yer alan evler için Sicilya'daki Salemi ve Abruzzo'daki Santo Stefano di Sessanio'nun adımları uygulanıyor.
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İtalya dönem dönem köylerde nüfusun yaş ortalamasını düşürmek ve canlandırmak için böyle bir yönteme başvurmuştu. Yoğun ilgi gören bu uygulama için bu kez Castropignano köyünde de gerçekleştirilecek.
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Daha önceki sistemden farklı durumlar da söz konusu. Daha önceden 1 Euro'ya ya da 1.20 dolara açık arttırmayla satılan konut, en yüksek teklif verene gidiyordu.
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Bu kez Belediye başkanı Nicola Scapillati, en yüksek teklifi verene satmak yerine, ilgilenen tarafları onlar için doğru evle eşleştirmek istiyor.
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Yaklaşık 100 terk edilmiş binanın yer aldığı köyde belediye başkanı, "İki paralel yolda ilerliyorum, hem potansiyel alıcılara hem de eski sahiplere aynı anda ulaşarak talebin arzı karşılamasını sağlamak için adım adım ulaşıyorum" açıklamasında bulundu.
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Scapillati ayrıca, "Kasabamın bir mülk izdihamı tarafından işgal edilmesini veya en son konut spekülasyon anlaşmasına dönüşmesini istemiyorum" dedi.
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E-POSTAYLA YAPILACAK
Scapillati yetkililerden geçmek yerine, ilgilenen tarafların ona doğrudan e-posta göndermesini istiyor. Şu şekilde anlatıyor:
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"Burada yeni bir ev satın almak isteyen herkesi bana doğrudan e-posta göndererek (nicola.scapillati [AT] me.com) nasıl yeniden biçimlendirmek istediklerine ve mülkle ne yapmak istediklerine dair ayrıntılı bir planla birlikte davet ediyorum."
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"Tekerlekli sandalyedeki insanlar için erişim gibi sahip olabilecekleri tüm gereksinimleri de listelemeliler. Köy küçük, arabalar dar sokaklarda ve merdivenlerde gidemiyor."
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Talep ne kadar spesifik olursa, uygun konutu bulmak ve mevcut mülk sahibi ile bağlantı kurmak o kadar kolay olacağı öngörülüyor.
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Scapillati, her şeyi daha resmi hale getirmek için yurtdışındaki İtalyan büyükelçiliklerine projeyle ilgili uyarılar gönderdi.
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KOŞULLAR NELER?
İtalya'da her konut satışında olduğu gibi bunda da belli başlı şartlar bulunuyor. Öncelikle 1 Euro hazırlamanız ve belediye başkanına köyden bir ev neden istediğinizi anlatan bir mail atmanız gerekiyor.
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Sonrasında ise kabul edilirseniz eğer size 3 yıl gibi bir süre veriliyor. Bu süre içinde mülkü yenilemeniz gerekiyor.
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Kabul edildiğiniz takdirde ödeyeceğiniz 2 bin Euro gibi bir teminat tutarı var. Bu tutar mülkü yenilemenizle birlikte size geri ödenecek.
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Köy çok canlı olmasa da bir restoranı, barı, eczanesi ve birkaç pansiyonu bulunuyor. 1930'lar nüfus 2 bin 500 kişiyken, 900'e düşmüş.
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Bunun en büyük sebebi ise II. Dünya Savaşı'ndan sonra aileler daha iyi bir gelecek arayışıyla göç etmiş sonrasında ise 960'lardan itibaren, gençler okumak ve iş bulmak için daha büyük kasabalara taşınmaya başlamış.
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Bu yüzden burada yer alan sakinlerin yüzde 60'ından fazlasının 70 yaş ve üzerinden meydana geldiği biliniyor.
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İtalya'nın merkezi Apennine dağlarındaki kayalık bir tepenin üzerinde bulunan Castropignano, turistler tarafından büyük ölçüde bilinmeyen bir bölgesi olan Molise'nin en derin kısmı, Lazio'nun doğusunda ve güney Adriyatik kıyısındaki Abruzzo ile Puglia arasında yer alıyor.
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Scapillati, satılık binaların çoğunun düzgün durumda olduğunu, ancak menteşesiz kapılara, soyulmuş boyaya sahip olduklarını söylüyor.
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Çevredeki kırsalda kaliteli siyah ve beyaz trüf mantarları bulunurken, yerel üzüm bağları da yer alıyor.
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Tremiti adaları da köyün yakınında yer alan turistik alanlardan biri.