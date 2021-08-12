Sınırdan yeni görüntüler... Erdoğan dün dikkat çekmişti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında düzensiz göçün önlenmesi için İran ve Irak sınırlarındaki duvarların yükseltildiğine dikkat çekmişti. Bugün ise sınırdan yeni fotoğraflar geldi. VAN Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İran-Van sınır hattında, duvar örülen bölgede incelemelerde bulundu. Vali Bilmez, kaçak geçişlerin önüne geçilebilmek için hem karadan hem de gölden çalışmaların devam ettiğini söyledi.