Sınırda Kişilik Bozukluğu(Borderline)nedir? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında dikkat çeken detay…
Sınırda Kişilik Bozukluğu (Borderline), Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ardından gündeme geldi. Fragmanda Han'a Sınırda Kişilik Bozukluğu(Borderline) teşhisi konulduğu görülüyor. Peki, Sınırda Kişilik Bozukluğu(Borderline)nedir, belirtileri neler?
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Sınırda kişilik bozukluğu genel olarak aşırı dürtüsellik, duygulanımda ve kişiler arasıilişkilerde dengesizlik buna bağlı olarak da kişiler arası ilişkilerde bozulma, benlik algısında yetersizlik ve terk edilmeye karşı aşırı hassasiyet ile karakterize bir sendrom olarak tanımlanmaktadır. Sınırda terimi bu patoloji formunun psikoz ve nevroz arasında bir sınır üzerinde bulunduğu teorisine dayanır. Hastalar sınırlara kolayca saygıgöstermez ve terapistlerine aşırı derecede bağlı olabilirler. Yapılan biraraştırmada sınırda kişilik patolojisinin kökenini normal kişilik özelliklerininaşırı boyutlardaki değişkenleri oluşturmaktadır. Araştırmada en fazla ön planaçıkan iki kişilik özelliği duygusal dengesizlik ve dürtüsellik olmuştur.
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Borderline Kişilik Bozukluğu Belirtileri
Borderline kişilik bozukluğunda, kişinin kendisine ait kimlik duygusunda, ilişkilerinde, duygusal tepkilerinde devamlı bir dengesizlik yaşadığı görülmektedir. Bireyin toplumsal, mesleki ve cinsel kimliğinde derin güvensizlikler ve tutarsızlıklar vardır. Sağlam bir kimlik duygusu oluşmamıştır. Ani gelişen hayal kırıklıkları, çökkünlük, moralsizlik ve bıkkınlık hakimdir. Kişi bazen antisosyal atak ve saldırgan davranışlar sergiler. Özellikle cinsellik ve saldırganlık duygularını denetlemekte sorunlar ve ani öfke patlamaları dikkat çekicidir. Bu anlamda Borderline Kişilik Bozukluğu yaşayan bazı bireylerin, karmaşık ve sık değişen ilişkiler yaşadıkları, alkol ve bağımlılık yapan maddeler kullandıkları, kendine dönük saldırganlık davranışına yani intihara yöneldikleri, bedenlerine zarar veren yakma, kesme gibi eylemleri gerçekleştirdikleri biliniyor. Kendine zarar verme ve intihar eğilimlerinin en sık görüldüğü bozukluk türü Borderline Kişilik Bozukluğudur.
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Borderline Kişilik Bozukluğu olanların bir çoğunda ağır bir narsisizm (kendine hayranlık) görülebilir. Burada da aslında birbiriyle çelişen duygular ve kişilik özellikleri görülür. Bir tarafta çabuk kırılabilen, etkilenen zayıf kişilik, bir tarafta güçlü ve baskın özellikleri ile atak kişilik yapısı, bireyin çevresindeki insanları şaşırtan davranışlar olarak göze çarpar. Kişinin kendisine ait düşünceleri ve tutumları hep iyi-kötü, değerli-değersiz, sevgi-nefret, öfke-suçluluk, aşırı güven-güvensizlik, hayranlık-kızgınlık olarak en üst ve en at sınırlarda iniş çıkışlar gösterir. Özellikle aldatma aldatılma konusunda oldukça hassastırlar. Sürekli olarak aldatıldıklarını ya da aldatılacaklarını düşünerek endişe ve panik yaşarlar.