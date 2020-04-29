Sınıfta kalma olacak mı, telafi eğitimi takvimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı

Sınıf geçme ile ilgili nasıl bir planlama yapıyorsunuz? Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.