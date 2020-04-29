Sınıfta kalma olacak mı, telafi eğitimi takvimi nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı
Sınıfta kalma olacak mı, telafi eğitimi takvimi nasıl olacak mı sorularının cevapları öğrenciler ve veliler tarafından internette aranan ve bu yılın eğitim anlamında en merak edilen sorularındandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk düzenlediği basın toplantısında merak edilen soruların cevaplarını verdi. Peki Sınıfta kalma olacak mı, telafi eğitimi takvimi nasıl olacak?
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 31 Mayıs'a kadar uzaktan eğitimin devam edeceğini duyurdu. Bakan Selçuk, sınıf geçme ile ilgili de ''Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler'' dedi.
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Bakanlık olarak telafi eğitimlerinin sürecini tamamladık. Salgınla mücadele bizlere yeni tecrübeler kazandırdı. Meslek liselerini güçlendirme gayreti içindeyiz. AR-GE çalışmaları meslek liselerindeki bu süreçte önemini gösterdi. Öğrencilerimizin bu geçici durumda bol bol kitap okuyarak zaman geçirmelerini tavsiye ediyorum.
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Sınıf geçme ile ilgili nasıl bir planlama yapıyorsunuz?
Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.
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Telafi eğitime ilişkin takvim netleşti mi?
Takvim değişken. Durum değiştikçe takvimi de değiştiriyoruz. Telafi eğitiminin her yaş grubu için her bölge için ayrı ayrı özellikleri dikkate alınarak oluşturulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleriyle ilgili süreci planladık.