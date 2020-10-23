Sınıflandırılmış yükümlü ne demek, ne anlama geliyor? İşte sınıflandırılmış yükümlü ibaresinin anlamı

MSB’den (Milli Savunma Bakanlığı) yapılan açıklamalarda yer alan ibareler zaman zaman merak konusu oluyor. Son zamanlarda en çok gündeme gelen terimi sınıflandırılmış yükümlü oldu. Asker altına alınacak er adayları, sınıflandırılmış yükümlü teriminin kendileri için ne anlama geldiğini merak ediyor.