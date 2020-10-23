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Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 09:03 | 

Sınıflandırılmış yükümlü ne demek, ne anlama geliyor? İşte sınıflandırılmış yükümlü ibaresinin anlamı

Kasım celp dönemi tarihlerinin belli olması ardından gündeme gelen terimlerden biri de sınıflandırılmış yükümlü oldu. Askerlik işlemleriyle ilgili bilgi sahibi olmaya çalışan er adayları, sınıflandırılmış yükümlünün anlamına ilişkin araştırma yapıyor. Peki, sınıflandırılmış yükümlü ne demek, ne anlama geliyor? İşte sınıflandırılmış yükümlü ibaresinin anlamı…

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MSB’den (Milli Savunma Bakanlığı) yapılan açıklamalarda yer alan ibareler zaman zaman merak konusu oluyor. Son zamanlarda en çok gündeme gelen terimi sınıflandırılmış yükümlü oldu. Asker altına alınacak er adayları, sınıflandırılmış yükümlü teriminin kendileri için ne anlama geldiğini merak ediyor.

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Sınıflandırılmış hükümlü, er ve yedek subay adaylarının sevk edileceği yerin ve hangi sınıfta görevini yerine getireceğin belli olduğunu ifade etmektedir.

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Sevk edilecek yer bilgisi E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebiliyor.

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