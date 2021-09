Sınıf Rehberlik Etkinlikleri’ne katılım nasıl sağlanacak? Sınıf Rehberlik Programının detayları ORGM MEB adresinden açıklandı

Eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan rehberlik hizmetlerini, ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırmak, sınıf rehber öğretmenlerimize bütüncül, kapsamlı ve gelişimsel bir çerçeve sunmak için okul öncesinden ortaöğretimin son sınıfına kadar her sınıf seviyesinde eğitim gören öğrencilere yönelik akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında, Genel Müdürlüğümüzce Sınıf Rehberlik Programı hazırlanmıştır. Sınıf Rehberlik Programı'nın uygulanması sürecinde kullanılacak, öğretmenlere yol gösterici içerikler hazırlanması amacıyla programda yer alan her bir kazanım için (her sınıf seviyesi için 36 kazanım) örnek etkinlikler geliştirilmiş ve Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti oluşturulmuştur.