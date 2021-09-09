Sınıf Rehberlik Etkinlikleri’ne katılım nasıl sağlanacak? Sınıf Rehberlik Programının detayları ORGM MEB adresinden açıklandı
Tüm sınıf seviyelerinde rehberlik etkinlikleri hazırlandı. Sınıf Rehberlik Programının detayları ORGM MEB adresinden açıklandı. Sınıf Rehberlik Programı'nda yer alan her bir kazanım için örnek etkinlikler geliştirilerek "Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti" oluşturuldu. Peki, Sınıf Rehberlik Etkinlikleri’ne katılım nasıl sağlanacak?
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1
Eğitim öğretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olan rehberlik hizmetlerini, ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırmak, sınıf rehber öğretmenlerimize bütüncül, kapsamlı ve gelişimsel bir çerçeve sunmak için okul öncesinden ortaöğretimin son sınıfına kadar her sınıf seviyesinde eğitim gören öğrencilere yönelik akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarında, Genel Müdürlüğümüzce Sınıf Rehberlik Programı hazırlanmıştır. Sınıf Rehberlik Programı'nın uygulanması sürecinde kullanılacak, öğretmenlere yol gösterici içerikler hazırlanması amacıyla programda yer alan her bir kazanım için (her sınıf seviyesi için 36 kazanım) örnek etkinlikler geliştirilmiş ve Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Seti oluşturulmuştur.
2
Gelişimsel, yeterlik temelli, problem odaklı ve kültürel farklılıkları dikkate alan, kapsayıcı bir yaklaşımla hazırlanan bu sette yer alan etkinlikler;
Sınıf Rehberlik Programı'nda bulunan kazanımlarda olduğu gibi birbirini tamamlayıcı ve bütüncül,
Çocukların bireysel ihtiyaçlarını temel alan, özelliklerine uygun ve yeteneklerini geliştirici,
Öğrencinin aktif şekilde sınıf içi çalışmalara katılımına imkân veren, bilimsel ve bireysel farklılıkları destekleyici niteliklere sahiptir.
3
Hazırlanan sınıf rehberlik etkinliklerinin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda dijital olarak kullanılabilmesi, öğretmenlerin kullanacakları materyal çeşitliliğini artırabilmek amacıyla etkinliklerin dijital olarak uyarlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş ve ilkokul, ortaokul ile ortaöğretim kademeleri için Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu (DİSREP) oluşturulmuştur. Bu platform aracılığıyla sınıf rehberlik etkinliklerini uygulama sürecinde öğrenciler; bilgisayar, telefon, tablet vb. aracılığıyla da sınıf rehberlik etkinliklerinin uygulanması sürecine katılabileceklerdir. Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu (DİSREP) ile sınıf rehber öğretmenleri sınıfta etkileşimli tahta aracılığıyla her hafta etkinlikleri daha kolay ve dikkat çekici şekilde uygulayabilecekler; öğrenciler bazı etkinlikleri kendi başlarına online olarak gerçekleştirebilecek, yüz yüze ya da uzaktan/online eğitimde öğretmen ve öğrenciler etkinliklere erişebileceklerdir.