Sınıf Rehberlik Etkinlikleri’ne katılım nasıl sağlanacak? Sınıf Rehberlik Programının detayları ORGM MEB adresinden açıklandı

Hazırlanan sınıf rehberlik etkinliklerinin değişen ihtiyaçlar doğrultusunda dijital olarak kullanılabilmesi, öğretmenlerin kullanacakları materyal çeşitliliğini artırabilmek amacıyla etkinliklerin dijital olarak uyarlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş ve ilkokul, ortaokul ile ortaöğretim kademeleri için Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu (DİSREP) oluşturulmuştur. Bu platform aracılığıyla sınıf rehberlik etkinliklerini uygulama sürecinde öğrenciler; bilgisayar, telefon, tablet vb. aracılığıyla da sınıf rehberlik etkinliklerinin uygulanması sürecine katılabileceklerdir. Dijital Sınıf Rehberlik Etkinlikleri Platformu (DİSREP) ile sınıf rehber öğretmenleri sınıfta etkileşimli tahta aracılığıyla her hafta etkinlikleri daha kolay ve dikkat çekici şekilde uygulayabilecekler; öğrenciler bazı etkinlikleri kendi başlarına online olarak gerçekleştirebilecek, yüz yüze ya da uzaktan/online eğitimde öğretmen ve öğrenciler etkinliklere erişebileceklerdir.