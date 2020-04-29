Sınıf geçme nasıl olacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan sınıf geçme ve sınav açıklaması
Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınıfı geçme konusuna da değindi. Corona virüsü salgını nedeniyle eğitim öğretim alanında uzaktan eğitim süreci devam ederken en çok merak edilen konulardan biri de sınıf geçme ve mezuniyet durumuydu. Peki, sınıf geçme nasıl olacak? İşte MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan sınıf geçme ve sınav açıklaması
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, 'okullarda sınavlar ve sınıf geçme nasıl olacak? Ders geçme nasıl olacak? Sınıfta kalma olacak mı? ' sorusunu da yanıtsız bırakmadı.
2
Sınıf geçme ile ilgili nasıl bir planlama yapıyorsunuz?
Birinci dönemde alınan notlar geçerli olacak. Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler.
3
TÜRKİYE'DE SINAVLAR NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 7 Haziran'da yapılacak LGS kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine uygulanacak merkezi sınavın tarihinin ertelenmesine gerek görülmedi. Ancak, 16 Mart'ta yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle sınavın içeriğinde değişikliğe gidildi. Buna göre merkezi sınavın, 2019-2020 öğretim yılında 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacağı, ikinci dönem konularından sınavda soru çıkmayacağı belirtildi. Karne notunun oluşturulmasıyla ilgili nasıl bir yol izleneceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. 20-21 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 25-26 Temmuz'a ertelendi. Öğrencilerin yüz yüze eğitim almadığı dersler sınav kapsamından çıkarıldı.