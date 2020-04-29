Sınıf geçme nasıl olacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk'tan sınıf geçme ve sınav açıklaması

TÜRKİYE'DE SINAVLAR NASIL OLACAK? Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 7 Haziran'da yapılacak LGS kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine uygulanacak merkezi sınavın tarihinin ertelenmesine gerek görülmedi. Ancak, 16 Mart'ta yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle sınavın içeriğinde değişikliğe gidildi. Buna göre merkezi sınavın, 2019-2020 öğretim yılında 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacağı, ikinci dönem konularından sınavda soru çıkmayacağı belirtildi. Karne notunun oluşturulmasıyla ilgili nasıl bir yol izleneceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. 20-21 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 25-26 Temmuz'a ertelendi. Öğrencilerin yüz yüze eğitim almadığı dersler sınav kapsamından çıkarıldı.