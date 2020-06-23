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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Haziran 2020 - 23:11,

Sinemalar ne zaman açılacak? İşte sinema ve tiyatro salonlarının açılış tarihi

Sinemalar ne zaman açılacak? Corona virüsü normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan atılacak yeni adımları geçtiğimiz haftalarda duyurdu. Erdoğan, düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılacağını söyleyerek, sinema, tiyatro salonu ve gösteri merkezi gibi işletmelerin açılış tarihini duyurdu. Buna göre temmuz ayında sinema ve tiyarolar kapılarını izleyicilere yeniden açacak. İşte, sinema ve tiyatro salonlarının açılış tarihi.

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Covid 19 pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sinema ve tiyatro salonları geçici süreliğine kapatılmıştı. Kademeli olarak işleyen normalleşme adımlarında, kafe, restoran ve lokantalar sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında açıldı. Sinema ve tiyatroların durumu merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren bu işletmelerin yeniden açılacağını bildirdi.

2SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI YENİDEN AÇILIYOR
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SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI YENİDEN AÇILIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

3İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GENELGE YAYINLANMIŞTI
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge göndermişti. Genelgede sinema ve tiyatrolarla ilgili şu açıklama yapılmıştı;

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Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

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