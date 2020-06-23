Sinemalar ne zaman açılacak? İşte sinema ve tiyatro salonlarının açılış tarihi

SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI YENİDEN AÇILIYOR Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.



Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:



Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.