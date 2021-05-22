Sinemalar ne zaman açılacak? İşte sinema salonlarında son durum

Koronavirüs pandemisi devam ederken devletin aldığı bir takım önlemler ve denetlemeler de devam ediyor. Kademeli normalleşme olarak adlandırılan 1 Haziran'a kadar olan süre için de bazı düzenlemeler var. En çok merak edilenlerden biri de sinema salonlarının güncel durumu. İşte, sinema salonları hakkında son bilgiler...