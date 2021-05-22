Sinemalar ne zaman açılacak? İşte sinema salonlarında son durum
Sinema salonlarının açılış tarihi filmseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma döneminin sona ermesi ile kademeli normalleşme başladı. Bu süreçte uygulanacak kurallar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle anlatıldı. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Peki, sinemalar ne zaman açılacak?
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Koronavirüs pandemisi devam ederken devletin aldığı bir takım önlemler ve denetlemeler de devam ediyor. Kademeli normalleşme olarak adlandırılan 1 Haziran'a kadar olan süre için de bazı düzenlemeler var. En çok merak edilenlerden biri de sinema salonlarının güncel durumu. İşte, sinema salonları hakkında son bilgiler...
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Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.
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Normalleşmenin ikinci aşamasında AVM’ler, berberler, kuaförler, spor salonları ile sinema salonlarının da açılması planlanıyor.