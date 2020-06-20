Koronavirüs salgını etkisini devam ettirirken, normalleşme adımları da ardı ardına atılıyor. Pek çok ülkede sinema salonlarının kapatılmasına neden olan tedbirler kapsamında, bazı yapımların vizyon tarihleri de bir bir erteleniyor. Şimdi ise sinema salonlarının yeniden faaliyete açılacağı ve gösterimlerin başlayacağı tarih merak ediliyor. İşte, 'Sinemalar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...