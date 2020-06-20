Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, sosyal etkinliklerde olduğu gibi sinema sektörü de çeşitli zorluklar yaşıyor. Aylardır kapalı olan sinema salonların yeniden ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, sinemalar ne zaman açılacak?
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Koronavirüs salgını etkisini devam ettirirken, normalleşme adımları da ardı ardına atılıyor. Pek çok ülkede sinema salonlarının kapatılmasına neden olan tedbirler kapsamında, bazı yapımların vizyon tarihleri de bir bir erteleniyor. Şimdi ise sinema salonlarının yeniden faaliyete açılacağı ve gösterimlerin başlayacağı tarih merak ediliyor. İşte, 'Sinemalar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
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Kademeli olarak başlayan normalleşme sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. 1 Temmuz'dan itibaren düğün salonlarının yeniden açılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı sinema ve tiyatroların faaliyete geçeceği tarihi duyurdu.
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Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren sinema, tiyatro, gösteri merkezleri belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.