MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSinemalar ne zaman açılacak?
GeriGündem Sinemalar ne zaman açılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 20:10,

Sinemalar ne zaman açılacak?

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen ülkelerde sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, sosyal etkinliklerde olduğu gibi sinema sektörü de çeşitli zorluklar yaşıyor. Aylardır kapalı olan sinema salonların yeniden ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, sinemalar ne zaman açılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs salgını etkisini devam ettirirken, normalleşme adımları da ardı ardına atılıyor. Pek çok ülkede sinema salonlarının kapatılmasına neden olan tedbirler kapsamında, bazı yapımların vizyon tarihleri de bir bir erteleniyor. Şimdi ise sinema salonlarının yeniden faaliyete açılacağı ve gösterimlerin başlayacağı tarih merak ediliyor. İşte, 'Sinemalar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

2
Abone Olgoogle-news

Kademeli olarak başlayan normalleşme sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. 1 Temmuz'dan itibaren düğün salonlarının yeniden açılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı sinema ve tiyatroların faaliyete geçeceği tarihi duyurdu.

3
Abone Olgoogle-news

Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren sinema, tiyatro, gösteri merkezleri belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi