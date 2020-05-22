Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından dünyanın diğer ülkelerine de yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, yaklaşık iki aydan bu yana kapalı olan sinema salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar sorularına yanıt arıyor. Peki, sinemalar ne zaman açılacak?
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1
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Kovid-19 tedbirleri kapsamında sinema salonlarının kapanmasıyla birlikte, sinemaseverlerin araştırmaları hız kazandı. Salgınla mücadele devam ederken, atılan normalleşme adımları kapsamında bu işletmelerin ne zaman faaliyete başlayacağı sorgulanıyor. İşte, 'Sinemalar ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...
2
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Salgından etkilenen alanlardan birisi olan kültür sanat ve eğlence sektörü, normalleş sürecinin içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacak. Buna göre sinema, tiyatro ve konserlere gidilebilecek süreç belirlenecek.
3
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Sinema, tiyatro ve açık hava konserler gibi etkinliklerin temmuzda başlaması hedefleniyor. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında. Konserlerde de birer koltuk boşluk bırakılacak, maske ile izlenebilecek.