Gündem Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 16:48 , 22 Mayıs 2020 - 16:51

Sinemalar ne zaman açılacak?

Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından dünyanın diğer ülkelerine de yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, yaklaşık iki aydan bu yana kapalı olan sinema salonlarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar sorularına yanıt arıyor. Peki, sinemalar ne zaman açılacak?