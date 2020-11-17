Sinemalar kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinema salonları için yeni koronavirüs önlemlerini açıkladı
Sinema salonları kapatıldı mı? Sinemaların durumu yeni koronavirüs önlemleri kapsamında gündeme geldi. Bazı illerde vaka sayısında yaşanan artışın ardından korona virüse karşı yeni tedbirler Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında ele alındı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma sürelerinin saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlandırılacağını belirterek diğer önlemleri de sıraladı. İşte, sinemaların durumuyla ilgili ayrıntılar.
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Sinema salonlarının kapatılıp kapatılmayacağı son dakika gelişmeler ile takip edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geldi. Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan ve haziran ayında yeniden açılan sinema salonları yeniden kapatılacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, " Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak." dedi. İşte, detaylar.
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SİNEMALAR KAPATILDI MI?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şimdiye kadar 1 milyon 350 bin kişinin hayatına mal olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada yayılmaya devam ettiğini belirterek, insanlık tarihinin yakın zamanda yaşadığı bu en büyük salgının önüne geçecek kesin bir çarenin henüz bulunamadığını hatırlattı.
Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yapılan istişareler sonunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti
"Buna göre, hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Ara tatilde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
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ALINAN DİĞER ÖNLEMLER NELER?
Konuyla ilgili değerlendirmelere devam eden Erdoğan şunları söyledi;
Kıraathanelerimizin faaliyetlerini bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.
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Şehirlerimizin, ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek. İl hıfzıssıhha kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek. Kamu ve özel sektör iş yerlerindeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesi uygulamasına hassasiyet gösterilecek.
Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Hep birlikte fedakarlık yaparak, inşallah bu salgın musibetinin üstesinden gelerek, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geleceğe bakacağız