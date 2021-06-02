Gündem Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 03:59 | 02 Haziran 2021 - 03:59

Sinemalar açıldı mı, sinema salonları çalışma saatleri neler? Sinemalar için yeni karar belli oldu!

Sinema salonlarının durumu İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. 1 Haziran tarihinde başlayan yeni normalleşme ile ilgili alınana kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi nedeniyle kapalı olan bazı işletmelerin haziran ayında açılacağını bildirdi. Bu işletmeler arasında sinema salonları da yer aldı. Alınan karara göre, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite kuralına uyulacak ve 21.00'de sinema salonlarına kapanacak. Peki sinema salonları çalışma saatleri neler? İşte, sinemaların açılış ve kapanış saati hakkında genelgede yer alan ayrıntılı bilgiler.