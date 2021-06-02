Sinemalar açıldı mı, sinema salonları çalışma saatleri neler? Sinemalar için yeni karar belli oldu!
Sinema salonlarının durumu İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan yeni genelge ile belli oldu. 1 Haziran tarihinde başlayan yeni normalleşme ile ilgili alınana kararları duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi nedeniyle kapalı olan bazı işletmelerin haziran ayında açılacağını bildirdi. Bu işletmeler arasında sinema salonları da yer aldı. Alınan karara göre, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite kuralına uyulacak ve 21.00'de sinema salonlarına kapanacak. Peki sinema salonları çalışma saatleri neler? İşte, sinemaların açılış ve kapanış saati hakkında genelgede yer alan ayrıntılı bilgiler.
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Sinemalar açıldı mı sorusu İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede belli oldu. Normalleşmenin ikinci etabında alınan kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından içişleri Bakanlığı valiliklere 'Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Buna göre sinema salonlarında yüzde 50 kapasite kuralına uyulacak. Pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatleri arasında sinema salonları faaliyet gösterebilecek.
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SİNEMALAR SAAT KAÇTA KADAR AÇIK?
Kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına, 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları, lunaparklar ve tematik parklara ilişkin de genelgede şunlar kaydedildi:
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"Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, sinema salonlarında yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu, bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
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Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.