Sinemalar açıldı mı, ne zaman açılacak?

1 HAZİRAN'DA AÇILAN YERLER 1 Haziran normalleşme sürecinde bir çok işletme ve dükkan uzun süre sonra kapılarını açtı.



İçişleri Bakanlığı, "lokanta, restoran kafe gibi iş yerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.



Genelgede, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:



- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.