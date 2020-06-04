Sinemalar açıldı mı, ne zaman açılacak?

Corona virüsü nedeniyle bir süredir kapalı olan sinemaların durumu, normalleşme süreciyle beraber gündeme geldi. AVM, kafe, restoran gibi yerlerin açılmasıyla beraber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserlerin de başlayacağını söylemişti. Sinema salonlarının açılış tarihi ise normalleş sürecinin ikinci kademesinde yer almadı. Peki, sinemalar ne zaman açılacak?
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Normalleşme süreciyle beraber sinema salonlarının açılacağı tarihe gözler çevrildi. Aşamalı olarak devam eden süreçte, 1 Haziran'da lokanta, restoran, spor salonu, kıraathane, pastane, çay bahçesi gibi toplumun sıkça ziyaret ettiği noktalardaki yasaklar kaldırıldı. Sinema salonlarının açılış tarihi ise henüz kesinleşmedi.
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SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILIR?
Kademeli olarak devam eden normalleşme takviminde daha önce sinema salonlarının temmuzda açılacağı öngörüldü. Toplu etkinliklere sayı kısıtlaması ile izin verilmesi de planlar arasında.
Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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1 HAZİRAN'DA AÇILAN YERLER
1 Haziran normalleşme sürecinde bir çok işletme ve dükkan uzun süre sonra kapılarını açtı.
İçişleri Bakanlığı, "lokanta, restoran kafe gibi iş yerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları" hakkında 81 il valiliğine genelge gönderdi.
Genelgede, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:
- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.
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- Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri ve tesisleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.
- Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran'dan itibaren başlanacak.
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- Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları (sosyete pazarı) olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak yine 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlaması kararlaştırıldı.