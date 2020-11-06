Sinemalar açık mı? Sinemaların kapanış saatiyle ilgili yeni düzenleme!

Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.



Yeni kısıtlamalar, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle hayata geçirildi. Beşiktaş'ta, genelge kapsamına giren iş yerleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren hizmetlerini sona erdirdi. Bar, kafe ve bazı lokantalar kapanırken, paket servis yapılan mekanların önünde kuyruk oluştu.