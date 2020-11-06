Sinemalar açık mı? Sinemaların kapanış saatiyle ilgili yeni düzenleme!
Sinemaların kapanış saati, hafta sonu öncesi gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereği restoran, lokanta, halı saha ve sinema gibi kamuya açık alanların kapanış saatinde düzenlemeye gidildi. Bar, kafe, halı saha, tiyatro, sinema ve benzeri iş yerleri İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgede yer alan saatlerde kapatılacak. Peki, sinemalar açık mı? İşte, sinemaların kapanış saatiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Sinemalarla ilgili yapılan son dakika düzenleme vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sinemaların saat 22.00'dan itibaren kapatılacağını bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, sinemalar belirlenen saatlerde kapatılacak. İşte, detaylar.
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SİNEMALAR SAAT KAÇTA KAPATILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların bahar aylarıyla birlikte vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.
Koronavirüs önlemlerine de değinen Erdoğan şunları ifade etti;
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Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, kuaför, düğün salonu, yüzme havuzu, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonu ve benzeri iş yerlerinde hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.
Yeni kısıtlamalar, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle hayata geçirildi. Beşiktaş'ta, genelge kapsamına giren iş yerleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren hizmetlerini sona erdirdi. Bar, kafe ve bazı lokantalar kapanırken, paket servis yapılan mekanların önünde kuyruk oluştu.
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Kadıköy'de, Barlar Sokağı olarak bilinen Kadife Sokak'taki bar ve kafeler kısıtlama saatinin başlamasıyla faaliyetlerini sona erdirdi.
Fatih'te birçok mekan kapatılırken, bazı kafelerin hizmet vermeye devam ettiği görüldü.