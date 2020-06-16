Gündem Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 23:10 , 16 Haziran 2020 - 23:13

Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılıyor? Tarih belli oldu!

Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılıyor? Mart ayından beri süren koronavirüsü mücadelesinde, bazı işletmeler gibi sinema ve tiyatroların da faaliyeti durdurulmuştu. Kademeli olarak devam eden normalleşme süreciyle beraber, kültür sanat ve eğlence sektöründe alınan yeni kararlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, sinema ve tiyatrolar temmuz ayı başında kapılarını yeniden açacak. İşte, detaylar.