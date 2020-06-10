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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 19:47,

Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Normalleşme planında tarih belli oldu

Sinema ve tiyatrolar açılacak mı? Corona virüsü nedeniyle kapatılan sinema ve tiyatroların durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası alınan yeni kararları duyuran Erdoğan, normalleşme adımlarında, sinema ve tiyatroların açılacak olan yerler arasında olduğunu söyledi. Mart ayından beri kapalı halde bulunan sinema ve tiyatrolar yeniden misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İşte, ayrıntılar.

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Kademeli olarak başlayan normalleşme sürecinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. 1 Temmuz'dan itibaren düğün salonlarının yeniden açılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı sinema ve tiyatroların faaliyete geçeceği tarihi duyurdu. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren sinema, tiyatro, gösteri merkezleri belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek.

2SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK
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SİNEMA VE TİYATROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Erdoğan, halen devam eden kimi kısıtlamaları gelişmelere göre değerlendirdiklerini ve sonuçları milletle paylaştıklarını anımsatarak bu hafta toplantıda alınan kararları şöyle açıkladı:

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Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecektir. Aldığımız kararların ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

4İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GENELGE YAYINLANMIŞTI
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge göndermişti. Genelgede sinema ve tiyatrolarla ilgili şu açıklama yapılmıştı;

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Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle durdurulacak.

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