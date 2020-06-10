Gündem Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 19:47 , 10 Haziran 2020 - 19:49

Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Normalleşme planında tarih belli oldu

Sinema ve tiyatrolar açılacak mı? Corona virüsü nedeniyle kapatılan sinema ve tiyatroların durumuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası alınan yeni kararları duyuran Erdoğan, normalleşme adımlarında, sinema ve tiyatroların açılacak olan yerler arasında olduğunu söyledi. Mart ayından beri kapalı halde bulunan sinema ve tiyatrolar yeniden misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. İşte, ayrıntılar.