“Ezop Masalları” Zorlu PSM’de

Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun oyunu “Ezop Masalları”, Kaplumbağa ile Tavşan’ın yarışını, Aslan ile Fare’nin beklenmedik bağını, Kurt ile yaramaz bir çocuğun karşılaşmasını ve Karga’nın hikâyesini şarkılara eşlik eden kahkahalarla sahneye taşıyor. “Ezop Masalları”, 20 Aralık Pazar günü 13.00 ve 15.00’teki iki temsille Zorlu PSM %100 Studio’da yeni sezonunun perdelerini açacak. Lerzan Pamir yönetiminde Aslı Tandoğan, Mert Aydın, Mert Şişmanlar ve Zeynep Güngörenler’in canlandırdığı karakterler, Ezop’un masallarını eğlenceli bir kurguyla ve birbirlerinden öğrenerek aktarılacak.