Sinema, tiyatro ve müzik dünyasında neler oluyor?

Vizyon için gün sayıyor
Yönetmenliğini Biket İlhan’ın, başrollerini Ayça Bingöl ve Cansu Tosun’un üstlendiği “Tatlı Maya”, 20 Kasım’da vizyona giriyor. Senaryosunu Nihan Belgin ve Nazlı Pınar Ünlü’nün kaleme aldığı film, göç, aidiyet, toplumsal önyargılar ve kadın dayanışması temalarını odağına alıyor. Küçük bir kasabada geçen “Tatlı Maya”, hayatları beklenmedik bir karşılaşmayla kesişen iki kadının hikâyesini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Suna Yıldızoğlu, Erdem Kaynarca, Emre Altuğ, Erdem Ergüney ve Fatih Serdar Yılmaz da yer alıyor.