Sinema, tiyatro ve müzik dünyasında neler oluyor?

Afişi hazır

Ödüllü yönetmen Faysal Soysal’ın üçüncü uzun metraj filmi “Rahma”nın afişi ve fragmanı yayınlandı. Filmin afiş tasarımına Hollanda’dan Gökhan Yeter imza atarken, fragmanını ise İtalya’dan Giulio Tiberti kurguladı. Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan ve İtalya ortak yapımı olan “Rahma”, çocuk sahibi olma arzusuyla farklı yollar arayan bir çiftin hikâyesini, güvenli bir yaşam ve sığınacak bir yer arayan göçmen bir çocuğun yaşamıyla kesiştiriyor. Filmin başrollerinde Meryem’i Deniz Işın, kocası İbrahim’i Uğur Aslan, Suriyeli kaçakçı Nidal’i Feyyaz Duman oynuyor.