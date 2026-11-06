×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriStil Haberleri

Sinema, tiyatro ve müzik dünyasında neler oluyor?

Güncelleme Tarihi:

#Tiyatro#Sinema#Konser
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 12:34

Tiyatro sahnelerinde perdeler açılıyor, sinema salonlarında yeni filmler izleyiciyle buluşuyor, müzik dünyasında konser heyecanı yaşanıyor. Sanat ve eğlence dünyasından öne çıkan gelişmeler, merakla beklenen etkinlikler ve kaçırılmayacak buluşmalar… İşte etkinlik günlüğü!