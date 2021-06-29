Sinema salonları ne zaman açılacak? Hazırlıklar tamamlandı
Sinema salonları misafirlerini ağırlamaya hazır. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 7 aylık ayrılığın ardından sinemaseverleri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Peki, sinema salonları ne zaman açılacak?
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İçişleri Bakanlığının genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda sinema salonları 1 Temmuz itibarıyla yeniden misafirlerine kapılarını açacak. İşte, sinema salonlarının açılışı hakkında bilgi...
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Daha önce Kovid-19 tedbirleri nedeniyle faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de açılacak.
Bu iş yerlerinde ve konaklama tesislerinde saat 24.00'ten sonra canlı müzik dahil müzik yayını yapılamayacak. Bu iş yerleri, ruhsatlarındaki çalışma için belirtilen saate kadar müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.