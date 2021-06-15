Sinema salonları açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak? İşte en son bilgiler

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması ve alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi hususunda? Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim."



