Sinem Kobal'a kayınvalidesinden destek

Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının haberine göre, Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmezken; İmirzalıoğlu'nun ailesi de gelinleri Sinem’in üzerine titriyor.
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Geçtiğimiz günlerde Sinem Kobal'ın 15 haftalık hamile olduğu ve kız bebek beklediği haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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'2. Sayfa'nın özel haberine göre; Sinem Kobal’ın sağlıklı beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu’nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.
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Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları sürdürürken Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor.
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Sinem Kobal, önümüzdeki günlerde gebelik koçu olan bir hemşireden anneliğe ve bebek bakımına dair bütün detayları öğrenecek. Alacağı online derslerle bilgilerini pekiştirecek.
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İkilinin sevenleri, bebeklerine koyacakları ad konusunda çifti mesaj yağmuruna tutarken önde giden ad Kobal’ın efsane dizisine gönderme ile “Selena" oldu. Kimi takipçiler ise “Selena olmaz Selen olsun” diyor.
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Şu sıralar anne- baba olmak için gün sayan çift, evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı.