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Haber Giriş: 24 Aralık 2020 - 06:57 | 

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bebekleri Lalin ile birlikte hastanede

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, bebekleri Lalin’in 2’nci ay aşılarını önceki gün Maslak’taki özel bir hastanede yaptırdı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1HASTANEDE YARIM SAAT
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HASTANEDE YARIM SAAT

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz ekim ayında dünyaya gelen kızları Lalin’i önceki gün Maslak’ta bulunan özel bir hastaneye götürdü.

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Yarım saat süren hastane ziyareti sırasında bebeğin hem rutin sağlık kontrolü hem de 2’nci ay aşıları yapıldı.

3SOĞUKTA ÜŞÜMESİN
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SOĞUKTA ÜŞÜMESİN

Çift hastane çıkışı objektife yansıdı. Bebeğini kucağında taşıyan Sinem Kobal, havanın soğuk olması nedeniyle hızla kapıda bekleyen araca bindi.

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Rutin kontrole geldiklerini belirten Kenan İmirzalıoğlu, “Lalin’in aşıları vardı, onları da yaptırdık” dedi.

5DOĞUM KİLOLARINI VERDİ
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DOĞUM KİLOLARINI VERDİ

İki ay önce doğum yapmasına rağmen kısa sürede eski formuna kavuştuğu bir pozu Instagram'da paylaşan Sinem Kobal, online spor dersleri alarak zayıflıyor.

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Kızı Lalin’i kucağına aldıktan sonra emzirme eğitimleri de alan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için de online spor derslere başladı.

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Pandemi dönemi nedeniyle evden dışarı çıkmayan Kobal, spor hocasıyla internet üzerinden eğitim alıyor. Antremanlarını evinde yapan ünlü oyuncu, ayrıca beslenmesine de dikkat ediyor. Kızını emziren oyuncu, bir uzman tarafından verilen özel diyeti uyguluyor.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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