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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 08 Kasım 2020 - 14:24 | 

Sinem Kobal sanki doğum yapmamış gibi

Geçtiğimiz günlerde anne olan oyuncu Sinem Kobal, köpeği Çiko ile pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kobal'ın "Lalin uyurken" notunu düştüğü gönderilere takipçilerinden beğeni yağdı.

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Kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşayan oyuncu Sinem Kobal, köpeği Çiko ile poz verdi.

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Bebeğinin uykuda olmasını fırsat bilen Kobal, köpeği ile birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Fit görüntüsüyle dikkat çeken Sinem Kobal'in takipçileri Kobal'a "Hiç doğum yapmamış gibisiniz" yorumları yağdırdı.

4YENİ BİR HAYATIMIZ BAŞLIYOR
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YENİ BİR HAYATIMIZ BAŞLIYOR

Hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kenan İmirzalıoğlu, "Hepinizi daha farklı bir görüyorum, çok daha tatlı geliyorsunuz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin" demişti.Sinem Kobal ise "Dün öğlen saatlerinde doğdu. Heyecanlıyız biz de... Çok teşekkür ediyorum. Yeni hayatımıza başlıyoruz" şeklinde konuşmuştu.

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