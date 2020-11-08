Sinem Kobal sanki doğum yapmamış gibi

YENİ BİR HAYATIMIZ BAŞLIYOR Hastane çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kenan İmirzalıoğlu, "Hepinizi daha farklı bir görüyorum, çok daha tatlı geliyorsunuz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin" demişti.Sinem Kobal ise "Dün öğlen saatlerinde doğdu. Heyecanlıyız biz de... Çok teşekkür ediyorum. Yeni hayatımıza başlıyoruz" şeklinde konuşmuştu.