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Haber Giriş: 16 Mayıs 2020 - 10:09,

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan 4. yıl kutlaması

Sinem Kobal, 2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

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Ayvalık'ta muhteşem bir törenle dünya evine giren çiftin düğünü günlerce konuşuldu. Ünlü isimlerin akın ettiği törende, şıklık yarışı yaşandı.

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Şu sıralar anne baba olmak için gün sayan çift, evliliklerinde 4 yılı geride bıraktı. Sinem Kobal, evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

3SİNEM İLE BİRBİRİMİZE ŞİİR OKUYORUZ
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'SİNEM İLE BİRBİRİMİZE ŞİİR OKUYORUZ'

Kenan İmirzalıoğlu, Hakan Gence'ye verdiği röportajda eşine olan aşkını şu sözlerle anlatmıştı:

"Sabahları klasik müzik... Öğlene doğru ritm hızlanıyor; King Crimson, Led Zeplin hatta arada nostalji olsun diye Metallica... Akşama doğru müzik romantiğe dönüyor; Carmen McRae, Ella Fitzgerald... Sonra ya caza devam veya rock... Ayrıca evde spor yapıyorum, film izliyorum, kitap okuyorum. Sinem’le (Kobal) birbirimize şiirler okuyoruz. Sinem’le evlendiğimizden beri zaten zamanımızın büyük kısmını birlikte geçirdik. Dört duvar arasında birlikte olmaya alışkınız, çok keyifli."

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"Nasıl bir hayat yaşadım? Ne yapmak istiyorum? Bu yaşadığım kadar yaşayabilecek miyim? Aslında bu sorgulamaların ilk meyvesini Sinem’in kalbime düşmesiyle aldım. O aşk da çok şükür bir evliliğe dönüştü."

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"Eskiden Instagram’da Sinem bana bir fotoğraf gösterirken büyütmeye çalışıyor, o sırada yanlışlıkla like atıyordum (gülüyor). Sosyal medyaya ihtiyaç duymuyorum, girmeyi de düşünmüyorum. Bu işe başladığımda hayatımda sosyal medya yoktu. İşle ilgili nabzı sokaktan alırdık. O anlamda biraz eski moda kaldım ama gerçekten huzurluyum"

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"Biz imzayı atarken bir yemin edip yola çıktık. Allah izin verirse hayatımız da öyle son bulacak. Sevgi çok önemli ama karşılıklı saygıyı unutmamak, ben olmak değil, biz olmak ve öyle hareket etmek her şeyi kolaylaştırıyor."

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"Başta tipik karı-koca rollerine girme kaygımız oldu. Sonra ikimiz de oyuncu olduğumuz için bunu fark edip hemen yolumuzu bulduk. Beş yıldır birlikteyiz ve bunun yüzde 90’ını yan yana geçirdik. Çok da iyiyiz. Allah nazardan esirgesin, çok konuşmak istemiyorum. Sinem’den öğrendiğim en önemli şey İnsanları olduğu gibi kabul etmek..."

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"20 yıldır bu işi yapıyorum. Her yeni projeye başladığımda kendimi yine çaresiz hissediyorum. Öyle durumlarda yanımda Sinem gibi bir meslektaşımın olması ve dışarıdan bakan bir gözle bana fikir vermesi çok büyük şans.Sinem kendisine de, bana da acımaz (gülüyor). Keskin ve eğip bükmeden ne hissediyorsa suratıma söyler. Birbirimize karşı netizdir."

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