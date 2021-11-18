Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu ikinci bebek için gün sayıyor... Cinsiyet belli oldu mu?

Sahne benim vitrinim Simge önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul’da sahne aldı. Şarkıcı, ileride moda dünyasına girip kendi adıyla bir koleksiyon hazırlamak istediğini söyledi: “Evdeki Simge çok sakin rahat, sahnedeki Simge ise enerjik ve havalı bir kadın. Sahne benim vitrinim, onun için çok özenli davranıyorum.” Ünlü şarkıcı, giydiği kıyafetleri Adana, Ankara ve Gaziantep’te sahne alan şarkıcılara gönderdiğini söyledi