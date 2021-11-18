Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu ikinci bebek için gün sayıyor... Cinsiyet belli oldu mu?
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Lalin'e kardeş geliyor
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalioğlu, önceki gün Emirgan trafiğinde görüntülendi. Soru sormak isteyen muhabirlere “Bana müsaade edin, çok yorgunum” diyen oyuncu, “Bebeğinizin cinsiyeti belli mi?” sorusuna “Henüz değil” yanıtını verdi. 3.5 aylık hamile olan Sinem Kobal’ın erkek bebek beklediği konuşuluyordu. (Sayit DURMAZ)
2
Tektaşı taktı
Yavuz Bingöl’ün bir süredir aşk yaşadığı peyzaj mimarı Nilşah Ağaoğlu, bu kareyi sosyal medya hesabında yayınladı. Ağaoğlu’nun tektaşı, akıllara “Evleniyorlar mı?” sorusunu getirdi. Bingöl, Öykü Gürman’la evliliğini 2016 yılında noktalamıştı.
3
İlişkimizin tadını çıkarıyoruz
Kerem Bürsin önceki gün Etiler Da Mario’da yapımcı Burak Sağyaşar ile bir araya geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisi Hande Erçel’le ilgili “Evlilik düşünüyor musunuz” sorusuna “Şu an ilişkimizin tadını çıkarıyoruz. Evlilik çok önemli bir mevzu. Daha çok uzun bir yolumuz var” cevabını verdi. (Deniz BOY)
4
Gizemli bahçe
İzmir Fuarı’nda düzenlenen “IF Wedding Fashion İzmir” fuarı, Cihan Nacar’ın defilesiyle başladı. Cihan Nacar’ın fuara özel hazırladığı “Mystery Garden” (Gizemli Bahçe) adlı koleksiyonu beğeniye sunduğu defilede Çağla Şıkel, Tülin Şahin, Şevval Şahin gibi ünlü mankenler podyuma çıktı.
5
Annemle ilgileniyorum
Mirkelam annesini Nişantaşı’ndaki bir hastaneye götürdü. Çıkışta görüntülenen şarkıcı, hastaneye sağlık kontrolü için geldiklerini söyledi. Mirkelam, muhabirlerin sorularını “Şu an annemle ilgileniyorum, daha sonra konuşuruz” diyerek geri çevirdi. (Behlül AYDIN)
6
Yıkama yağlamadan çıktım
Erol Evgin önceki gün Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nden çıkarken objektife yansıdı. Usta sanatçı, hastaneye neden geldiği sorusuna esprili bir yanıt verdi: “Yıllık bakım. Yıkama yağlamadan çıktım.” Evgin’e sahne kıyafetlerine harcanan paralarla ilgili tartışma da soruldu. Evgin, “Her sahne programında kostüm değişmek bana ayıp geliyor. Daha doğrusu iyi gelmiyor. Ben birkaç kostüm yaptırıyorum, 1 yıl giyiyorum” dedi. ( Behlül AYDIN)
7
Kuliste arkadaş ziyareti
İzel önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sahne aldı. Ünlü şarkıcıyı dostları Ahu Karaduman, Hande Kazanova ve Merve Yıldırım kuliste ziyaret etti. Gecede Merve Yıldırım’ın doğum günü de pasta eşliğinde kutlandı
8
Üçüncü gösteri
Metin Akpınar önceki akşam “Metin Akpınar ile Muhabbet” isimli gösterisiyle Maximum Uniq’te seyirciyle buluştu. Biletleri günler öncesinden tükenen üçüncü gösteride de gelenek bozulmadı, Akpınar dakikalarca ayakta alkışlandı. Gösteriyi Azra Akın ve Nevra Serezli de izledi. 30 yıl aradan sonra sahneye dönen ve büyük ilgiyle karşılaşan Metin Akpınar, her salı akşamı Maximum Uniq’te seyirciyle buluşmaya devam edecek.
9
Fantastik 5’li
Özge Ulusoy önceki gün İzfaş Gaziemir Fuar Alanı’ndaki özel bir defileden fotoğrafını paylaştı. Sema Şimşek, Deniz Pulaş, Wilma Elles ve Alona Kral’ın yer aldığı kareye Ulusoy, “Fantastik 5’li podyumun tozunu attırdı” notunu yazdı
10
Sahne benim vitrinim
Simge önceki akşam Jolly Joker Vadistanbul’da sahne aldı. Şarkıcı, ileride moda dünyasına girip kendi adıyla bir koleksiyon hazırlamak istediğini söyledi: “Evdeki Simge çok sakin rahat, sahnedeki Simge ise enerjik ve havalı bir kadın. Sahne benim vitrinim, onun için çok özenli davranıyorum.” Ünlü şarkıcı, giydiği kıyafetleri Adana, Ankara ve Gaziantep’te sahne alan şarkıcılara gönderdiğini söyledi