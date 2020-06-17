Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutladı
Anne-baba olmak için gün sayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden yeni bir fotoğraf geldi. Bugün 45. yaşına giren Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutlayan Sinem Kobal paylaştığı fotoğrafın altına, 'İyi ki doğdun sevgilim' mesajını düştü.
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Korona virüs salgını sonrası karantina hayatı yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde Marmaris’e tatile gitmişti. Gözlerden uzak bir otele yerleşen çift enerji depolayıp, bebek için hazırlık yapıyor.
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Bugün 45. yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Kobal paylaştığı bu fotoğrafa, 'İyi ki doğdun sevgilim' notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.
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OTELİN İKİ ODASINI KAPATTI
Kenan İmirzalıoğlu kızlarına 5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal’ın huzurlu ve sakin bir tatil yapması için kesenin ağzını açtı.Marmaris-Selimiye’deki Fıska Boutique Hotel’in 2 odasını 45 günlüğüne kapattı. Toplam 55 bin TL olan ücreti peşin ödedi.
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Otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak
Ünlü çift bir odayı da aile bireyleri ve misafirleri için tuttu. Bu arada beslenmesine özen gösteren Sinem Kobal için otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak.
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Rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı
Kapıda şoförlü araçları bulunacak. Kenan İmirzalıoğlu tatil mekanlarının ortaya çıkmaması için rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı.
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Marmaris’i çok seven Kenan İmirzalıoğlu 2018’de, Selimiye’den 2 milyon TL’ye 600 metrekarelik bu binayı almıştı.
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AİLESİ ÜZERİNE TİTRİYOR
Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmezken; İmirzalıoğlu'nun ailesi de gelinleri Sinem’in üzerine titriyor.
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Sinem Kobal’ın sağlıklı beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu’nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.
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Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları sürdürürken Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor.
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Sinem Kobal, önümüzdeki günlerde gebelik koçu olan bir hemşireden anneliğe ve bebek bakımına dair bütün detayları öğrenecek. Alacağı online derslerle bilgilerini pekiştirecek.