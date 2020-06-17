MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutladı
GeriMagazin Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 16:29,

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutladı

Anne-baba olmak için gün sayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden yeni bir fotoğraf geldi. Bugün 45. yaşına giren Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutlayan Sinem Kobal paylaştığı fotoğrafın altına, 'İyi ki doğdun sevgilim' mesajını düştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Korona virüs salgını sonrası karantina hayatı yaşayan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde Marmaris’e tatile gitmişti. Gözlerden uzak bir otele yerleşen çift enerji depolayıp, bebek için hazırlık yapıyor.

2
Abone Olgoogle-news

Bugün 45. yaşına giren eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutlayan Kobal paylaştığı bu fotoğrafa, 'İyi ki doğdun sevgilim' notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

3OTELİN İKİ ODASINI KAPATTI
Abone Olgoogle-news

OTELİN İKİ ODASINI KAPATTI

Kenan İmirzalıoğlu kızlarına 5 aylık hamile olan eşi Sinem Kobal’ın huzurlu ve sakin bir tatil yapması için kesenin ağzını açtı.Marmaris-Selimiye’deki Fıska Boutique Hotel’in 2 odasını 45 günlüğüne kapattı. Toplam 55 bin TL olan ücreti peşin ödedi.

4Otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak
Abone Olgoogle-news

Otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak

Ünlü çift bir odayı da aile bireyleri ve misafirleri için tuttu. Bu arada beslenmesine özen gösteren Sinem Kobal için otel mutfağında sağlıklı yiyecekler hazırlanacak.

5Rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı
Abone Olgoogle-news

Rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı

Kapıda şoförlü araçları bulunacak. Kenan İmirzalıoğlu tatil mekanlarının ortaya çıkmaması için rezervasyonu bir akrabasına yaptırdı.

6
Abone Olgoogle-news

Marmaris’i çok seven Kenan İmirzalıoğlu 2018’de, Selimiye’den 2 milyon TL’ye 600 metrekarelik bu binayı almıştı.

7AİLESİ ÜZERİNE TİTRİYOR
Abone Olgoogle-news

AİLESİ ÜZERİNE TİTRİYOR

Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmezken; İmirzalıoğlu'nun ailesi de gelinleri Sinem’in üzerine titriyor.

8
Abone Olgoogle-news

Sinem Kobal’ın sağlıklı beslenmesi için her şeye dikkat eden Kenan İmirzalıoğlu’nun annesi; dalından meyve ve sebzeleri gelini için elleriyle toplayıp adreslerine gönderiyor.

9
Abone Olgoogle-news

Öte yandan çift, bebek odası için hazırlıkları sürdürürken Sinem Kobal da güne gebelik yogası yaparak başlıyor. İlerleyen saatlerde ise yürüyüş ve gebelik pilatesi yaparak bedenini ve zihnini doğum için hazırlıyor.

10
Abone Olgoogle-news

Sinem Kobal, önümüzdeki günlerde gebelik koçu olan bir hemşireden anneliğe ve bebek bakımına dair bütün detayları öğrenecek. Alacağı online derslerle bilgilerini pekiştirecek.

11
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi