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Haber Giriş: 29 Kasım 2020 - 16:12 | 

Sinem Kobal doğum kilolarını böyle verdi!

Kızı Lalin'i kucağına aldıktan kısa bir süre sonra eski formuna kavuşan Sinem Kobal'ın nasıl zayıfladığı ortaya çıktı. Kobal, online spor ve egzersiz dersleriyle zayıfladı. Aynı zamanda bebeğini emzirmeye devam eden oyuncu, diyetini de bunu göz önünde bulundurarak yapıyor.

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1 ay önce doğum yapmasına rağmen kısa sürede eski formuna kavuştuğu bir pozu Instagram'da paylaşan Sinem Kobal, online spor dersleri alarak zayıflıyor.

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Kızı Lalin’i kucağına aldıktan sonra emzirme eğitimleri de alan oyuncu, fazla kilolarından kurtulmak için de online spor derslere başladı.

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Pandemi dönemi nedeniyle evden dışarı çıkmayan Kobal, spor hocasıyla internet üzerinden eğitim alıyor. Antremanlarını evinde yapan ünlü oyuncu, ayrıca beslenmesine de dikkat ediyor. Kızını emziren oyuncu, bir uzman tarafından verilen özel diyeti uyguluyor.

4LALİN EVDE BEKLİYOR
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LALİN EVDE BEKLİYOR

Geçtiğimiz günlerde doktor kontrolünden çıkan ünlü çift, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Taze anne Sinem Kobal, gazetecilerin sorularına şu yanıtları verdi:

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İyiyiz. Her şey yolunda çok şükür, daha bir ay oldu. Lalin evde bekliyor. Ona yetişicez şimdi, kontrole geldik dediğim gibi, Lalin iyi biz iyiyiz.

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Güzel anne kızları Lalin'in kime benzediği sorusuna ise şu yanıtı verdi: Yok daha çok ufak, daha çok yeni, her gün de değişiyor.

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