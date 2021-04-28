Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi oldu? MEB’den sınavlar hakkında açıklama
Sınavların ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm kademelerde tam kapanma sürecinde uzaktan eğitime geçildi. Tam kapanma 29 Nisan saat 19.00’da başlayacak. Peki, sınavlar ne zaman yapılacak? İşte MEB tarafından yapılan açıklama
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Sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Daha önce yapılan açıklamada 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını duyurulmuştu. Son açıklamada ise tüm kademelerde 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.
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SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.
Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.
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DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin merakla beklediği sınavların ertelenmesi ile ilgili “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.” demişti.