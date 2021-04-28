Sınavlar ne zaman yapılacak, iptal mi oldu? MEB’den sınavlar hakkında açıklama

Sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Daha önce yapılan açıklamada 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını duyurulmuştu. Son açıklamada ise tüm kademelerde 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.