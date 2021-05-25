Sınavlar ne zaman yapılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavlar yüz yüze mi olacak? MEB'den açıklama!
İlkokul, ortaokul ve liselerde sınav tarihleri milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavların ardından Milli Eğitim Bakanlığı hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını bildirdi. Diğer yandan MEB ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığını duyurdu. Gözler şimdi okullarda yeni sınav takviminde. Peki, sınavlar ne zaman yapılacak? İşte, İlkokul, ortaokul ve liselerde sınavları ile ilgili yapılan açıklamaların detayları.
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MEB okul sınavlarının ne zaman yapılacağı son gelişmeler ile takip edilirken peş peşe açıklamalar geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İkinci döneme ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecek. İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik yeni düzenlemeye göre öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacak.
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ORTAOKUL SINAVLARI NE ZAMAN?
İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik yeni düzenlemenin diğer ayrıntıları şöyle:
"Seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak. Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacak. Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebilecekler. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek."
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Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler ise bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği, başkonsolosluğu veya konsolosluğu eğitim müşavirliği ya da ataşeliğine başvuracak. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.
Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.
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LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını, sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarındaki sınav uygulamalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci dönemine ilişkin sınavların 12'nci sınıflarda tamamlandığına; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların önemli bir kısmında ise yapıldığına işaret edilen açıklamada, ölçme ve değerlendirme uygulama ve süreçlerinin bu hususlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği vurgulandı.
Buna göre, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin her dersten tek sınav yapılacak.
12'nci sınıflar düzeyinde birinci ve ikinci döneme ilişkin sınavlar tamamlandığından bu sınıfların 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemleri, ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülerek tamamlanacak.
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ÖĞRENCİLERE TERCİH HAKKI
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı tanınacak.
Sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle en geç 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekecek.
Eğitim kurumu müdürlüklerince dilekçeleri alınan ve tercihleri doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına katılmayacak olan öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, birinci dönem notlarına göre tamamlanacak ve bu öğrencilere yönelik başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak.
İkinci dönem sınavları yapılamamış olan ve takvim doğrultusunda yapılacak ikinci dönem sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemleri, sınavlarla birlikte diğer ölçme ve değerlendirme uygulamaları değerlendirmeye alınarak tamamlanacak.
Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinden 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine yönelik sınavları tamamlanmış olan öğrencilere de tercih hakkı sunulacak, istemeleri halinde bu öğrenciler de sadece birinci dönem notları ile değerlendirilecek
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SINAV KONULARI
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin katılım sağlamak isteyen öğrencilerin sınavları, 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihlerinde işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde planlanarak uygulanacak.
İkinci döneme ilişkin sınavların yapılacağı 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında farklı bir ilde ve yurt dışında bulunacak öğrencilere de bulundukları yerlerde sınav uygulamaları yapılabilecek.
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SORUMLULUK SINAVLARI
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin son iki haftası içinde yapılması gereken sorumluluk sınavları 21 Haziran-2 Temmuz 2021 arasında yapılacak.
12'nci sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait ve başarısız oldukları derslerden oluşacak sorumlulukları da bu tarihler arasında gerçekleştirilecek sorumluluk sınavları kapsamına dahil edilecek.
Ayrıca 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci ve ikinci döneminde yapılan sınavlara geçerli mazereti nedeniyle girememiş öğrenciler ile 24 Mayıs-18 Haziran 2021 arasında yapılacak sınavlara katılmak isteyip de geçerli mazereti nedeniyle katılamayacak öğrencilere yönelik 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 arasında yapılacak sorumluluk sınavları döneminde sınav hakkı tanınacak.