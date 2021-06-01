Sınavlar nasıl yapılacak? Sınavlar okulda ne zaman yapılacak?.. İşte MEB'den tüm sınav sorularının yanıtı
Milli Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemlerinin Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendiği ifade edildi.
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İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması bulunmadığına işaret edilen açıklamada, öğrencilerin birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirileceği belirtildi.
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Bunun yanında ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumunun öğrencilerin tercihine bırakıldığı duyurulan açıklamada, ikinci dönem sınavlarına giren öğrenciler için uygulanacak esaslar şöyle anlatıldı:
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"İkinci dönem sınav notu olan öğrenciler için bu sınavlar geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Sınavı yapılan derslerden başka bir sınav yapılmayacak. Bu öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek.
Bu öğrencilere ayrıca tercih hakkı sunulacak olup istemeleri halinde sadece birinci dönem notları ile değerlendirilmeleri sağlanacak ve başka herhangi bir ölçme ve değerlendirme uygulaması yapılmayacak."
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Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak
İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yönelik yeni düzenlemenin diğer ayrıntıları şöyle:
"Seçmeli dersler dahil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacak. Öğrencilerin sınavları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde, 18 Haziran 2021 tarihine kadar planlanarak uygulanacak. Farklı bir ilde bulunmaları durumunda öğrenciler, sınavlara bulundukları yerlerde aynı okul türündeki okullarda girebilecekler.
Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar taleplerini bulundukları ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecek."
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Yurt dışında bulunan ve sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler ise bulunduğu yerin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği, başkonsolosluğu veya konsolosluğu eğitim müşavirliği ya da ataşeliğine başvuracak. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.
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Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeleri sağlanacak.
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Bakan Selçuk'tan öğrencilere: "Önceliğimiz, sağlığınız"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni düzenlemeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Selçuk, paylaşımında, "İlkokul 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerimize dönem sınavları için yeni önerilerimiz var. Önceliğimiz, sağlığınız." ifadesine yer verdi.
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Her durumda öğrencilerin yanında olduğunu vurgulayan Selçuk, "Ama şimdi bir 'Ziya Öğretmen'im, biz de daha çok kitap okuyacağız' sözü alırım." mesajını paylaştı.
MEB, ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda ikinci dönem sınavlarına ilişkin merak edilenleri yanıtladı
MEB, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün web sayfasından (https://tegm.meb.gov.tr/) ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemindeki sınavlara dair merak edilenleri yanıtladı.
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Sorulara verilen yanıtlar arasında, ilkokul 4. sınıf ile ortaokullardaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceği bilgisi de yer aldı.
İlgili kademelerdeki ikinci dönem sınavlarına ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle:
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İlkokul 1,2,3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
"İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz için sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne notunuz belirlenecek."
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İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
"İlkokul 4. sınıf öğrencilerimiz, ikinci dönem derslerden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisini tercih ettiğiniz, velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı veya e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak.
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Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
"Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz, ikinci dönem derslerden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler. Bu durumlardan hangisini tercih ettiğiniz, velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yazılı veya e-posta yoluyla yapacağı bildirime bağlı olacak."
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Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?
"Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz seçmeli dersler de dahil olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecek ve sadece bir sınav puanı karneye yansıtılacak."
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Müzik, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar gibi derslerden sınav olacak mı?
"Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz istemeleri halinde zorunlu ve seçmeli tüm derslerden sınava girecek."
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İstediğim dersten sınava girmeyebilir miyim?
"Hangi ders veya derslerden sınava girmek istediğinizi velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okul müdürlüğüne yapacağı başvuru sırasında belirtmesi gerekmektedir."
Uzaktan eğitime geçmeden önce okulda sınav olmuştuk. Başka sınav olacak mıyım?
"Eğer 17 Mayıs 2021 tarihinden önce sınava girdiyseniz tekrar sınava girmenize gerek yok."
Bu dönem daha önceden katıldığım sınavdan düşük puan aldım. Puanımı yükseltme şansım var mı?
"Eğer 17 Mayıs 2021'den önce girmiş olduğunuz bir sınavdan düşük puan aldıysanız velinizin 26 Mayıs 2021 tarihine kadar okula başvurması halinde tekrar sınava girebilirsiniz. Ancak karneye sadece bir sınav puanınız yansıtılmış olacak."
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Sınavlar okulda ne zaman yapılacak?
"Sınavlar okulda 18 Haziran 2021 tarihine kadar yapılmış olacak."
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Sınavların süresi olacak mı? Kaç soru sorulacak?
"Bir sınav süresi 40 dakika olacak. Sınavlarda çıkacak soru sayısı ve soru türü dersin öğretmeni tarafından belirlenecek."
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Sınavlarda hangi konulardan soru çıkacak?
"Sınavlarda ikinci dönemin başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konulardan soru sorulacak."
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Karantinadayım, sınava giremezsem ne olacak?
"Sizde veya birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir kronik rahatsızlık varsa, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaksınız. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamazsanız ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız."
Proje çalışması zorunlu mu? Her dersten proje notu olması gerekiyor mu?"Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Proje çalışması alıp tamamlamayan öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir."
Yatılı bölge ortaokulu öğrencisiyim. Sınav günü pansiyonda kalabilir miyim?
"Sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda konaklayabilmeniz sağlanacaktır."
Uzaktan eğitim nedeniyle okulumun olduğu ilden farklı bir ilde bulunuyorum. Sınav olmak için kayıtlı olduğum okula gitmek zorunda mıyım?
"Şehir dışında iseniz sınavlara bulunduğunuz yerdeki aynı okul türündeki bir okulda girebilirsiniz. Bunun için velinizin 26 Mayıs 2021 Çarşamba gününe kadar talebinizi bulunduğunuz ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletmesi ve öğrenim gördüğünüz okul müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirmeniz gerekmektedir."
Öğretmenim ders etkinliklerine katılım puanımı nasıl verecek?
"Yüz yüze eğitim, canlı ders ve EBA TV'yi takip durumunuza ve derse olan ilginize göre öğretmeniniz tarafından gerekli değerlendirme yapılacaktır."
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Bir dersten kaç tane ders etkinliklerine katılım puanı alacağım?
"Her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecektir."
Proje ödevlerimi öğretmenime nasıl teslim edeceğim?
"Proje ödevleri öğretmenlere okul ortamında teslim edilebileceği gibi gerektiğinde dersin özelliğine göre canlı ders ve çevrim içi diğer (e-posta gibi) ortamlarda sunulabilecektir."