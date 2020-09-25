Sınavlar nasıl olacak, yüz yüze mi yapılacak? Okul sınavları ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama
Okul sınavları nasıl yapılacak? Koronavirüs pandemi sürecinde yüz yüze eğitim kademli olarak başlarken okul sınavları gündeme geldi. EBA TV üzerinden devam eden online eğitim sürecinde veli ve öğrenciler, sınavların durumuna odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayında sınav sistemiyle ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Selçuk sınav sistemiyle ilgili "Mümkün olduğu kadar az sınavla yapmak konusunda bakış açımız var." dedi. İşte, MEB okullarında sınav sistemiyle ilgili ayrıntılar.
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Sınavların yüz yüze mi olacağı, veli ve öğrenciler tarafından son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Mart ayından sonra başlayan yüz yüze eğitimde 1. sınıflar haricindeki sınıfların durumu gündemde yer alırken sınav sistemi de gündeme gelen diğer konulardan oldu. 2. sınıf ve diğer sınıfların ilerleyen süreçte vaka seyrine göre okula başlayacaklarını belirlen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavların yüz yüze yapılacağını aktararak, "Okulun içinde okul yönetimleri bu sınavları organize edecek. " dedi. İşte, sınavlarla ilgili ayrıntılar.
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SINAVLAR YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sisteminde sınavların yüz yüze yapılacağını, detayların en kısa sürede açıklanacağını belirtti.
İşte, Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar;
Okuldan açıkken güçlü olan uzaktan eğitimde de o takibini sürdürüyor. Sınıfın içerisinde daha hareketli olmak isteyen çocuklar var. Bu çocuklarımızla ilgili ev onlara daha rahat geldi, özellikle lise sınıfında...
Eskiden okulda sınavlar nasıl yapılıyorsa öyle olacak. Okulun içinde okul yönetimleri bu sınavları organize edecek. Sınav yüz yüze olacak. Burada en alt limiti kullanacağız. Mümkün olduğu kadar az sınavla yapmak konusunda bakış açımız var. Merkezi bir sınav yapmayacağız. Çok kısa süre içinde hemen önümüzdeki hafta içinde belli olur bunlar.
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BAŞKA HANGİ SINIFLARIN AÇILMASI GÜNDEMDE?
Bilim Kurulu'nun öneri paketi oluyor. Genel sadece okul değil çevre hayatla ilgili. Sağlık Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde istişare yapılıyor. Daha önceki yıllarda biz arkadaşlarla oturup şu tarihte açılsın diyebiliyorduk. Şimdi bu iş bütünsel bir iş. Bu süreçte Sağlık Bakanımızın, Kabine'de yapacağı sunumun sonucunda ortaya çıkan tabloda önümüzdeki sürece baktığımızda "Şu şu sınıflar açılabilir" önerisi geliyor. Bizim de önerimiz geliyor. Bunun doğrultusunda adımları atıyoruz. AB ülkelerine bakın tüm öğrencileri, bütün sınıfları alıyorlar. Bu da bir tercih ama biz Türkiye'de benzer koşullara sahip ülkelerin yaptığı gibi tamamını alalım istemiyoruz. Kontrollü gidelim istiyoruz. Aşama aşama sınıf sınıf gidelim istiyoruz. Herhangi bir risk olsun istemiyoruz.
Elbette bir veli, vatandaş olarak bir görüş olacak ama o görüş uzman gibi konuşmaya gelince sıkıntı yaşatıyor. Dünyada maske takmak gerekli mi gerekmez mi diye bir tartışma oldu. Uzmanların farklı farklı yorumları oldu. Türkiye'de bilim insanlarımız hekimlerimiz dünyAda büyün projelere imza atıyorlar. Bilimin dışında bana göre böyle desem olur mu? Kanıta göre hareket etmemiz lazım.
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Olası senaryolar çok çok daha kötüleşecekse buna hiç girmeyelim... Bir şey söylerken o kadar dikkatli olmaya çalışıyorum ki. Acaba o kelimenin çocuklarımıza bir sıkıntısı olur mu? Okullar gerçekten dışarıya göre çok kontrollü.
Okul dışında öğretmen denetimi gözetimi olmadığı için, okul içindeki kurallar dışarıda olmadığı için okul daha güvenli bir yer. Kameraların olduğu, nöbetçi öğretmenlerin olduğu bir yer. Sürekli çocuklarımız hijyen temas konusunda da eğitim alıyorlar. Okulların açılıp açılmamasını bu yönden de görmek lazım.