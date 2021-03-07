Sınavlar iptal olacak mı? Sınavlar ne zaman olacak? Bakan Ziya Selçuk ve MEB açıkladı

MESLEKİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDEKİ DİĞER UYGULAMALAR Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı liselerin alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanmakta olan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacak.



Bu kapsamda öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacak.Güzel sanatlar ile spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve ders saatleri "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde, Anadolu imam hatip liseleri için de "dogm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlandı.



Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, okul pansiyonlarından yararlandırılacak. Ancak okul pansiyonlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla okula erişim sorunu olan öğrencilere öncelik verilecek ve gereken salgın tedbirlerinin alınmasında hassasiyet gösterilecek.



Yüz yüze eğitimin olmadığı günlerde pansiyonlarda gerekli tedbirler alınarak aksaklığa meydan verilmeyecek. Yüz yüze planlanmayan dersler ile yüz yüze seyreltilmiş olarak uygulanan derslerin kalan kısımları uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.