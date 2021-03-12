Sınavlar iptal olacak mı? Ortaokul ve Liselerde sınavlar nasıl olacak? İşte MEB'den gelen o açıklama
Sınavların iptal olup olmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi. Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yerinde karar uygulamasına ilişkin, ‘Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek.’ dedi. Bu açıklamanın ardından MEB tarafından detaylar açıklandı. İşte sınavların ne zaman yapılacağı hakkında detaylar
2
SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "yerinde karar" uygulamasına ilişkin, "Her hafta risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin bulunduğu belirlenecek. Vali ve il hıfzıssıhha kurulu, o ilde okulları açmak ya da kapatmak üzerine bir karar alabilecek." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk liselerde yüz yüze sınavlar ile ilgili olarak ise, ''8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek." açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.
Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.
3
2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.
4
MEB LİSELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM VE SINAV UYGULAMALARININ DETAYLARINI BELİRLEDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), meslek liselerinde bir günde en fazla 10, diğer ortaöğretim kurumlarında ise 8 ders saati yüz yüze eğitim yapılmasına karar verdi.
Buna göre, ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitim 2 Mart'tan itibaren başladı. Hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için bu tarihte yüz yüze eğitime başlayamayan eğitim kurumları ise en geç 8 Mart Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak şekilde hazırlık ve planlamalarını tamamlayacak.
Okul yöneticileri ve öğretmenlerce öğrencilere okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik, yönlendirme ve bilgilendirme yapılacak.
Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek ve ihtiyaç olması durumunda seyreltilmiş sınıf uygulamasına gidilecek.
5
MESLEKİ, GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNDEKİ DİĞER UYGULAMALAR
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı liselerin alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde yayınlanmakta olan "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı" kullanılacak.
Bu kapsamda öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanacak.Güzel sanatlar ile spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve ders saatleri "meslek.eba.gov.tr" internet adresinde, Anadolu imam hatip liseleri için de "dogm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlandı.
Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, okul pansiyonlarından yararlandırılacak. Ancak okul pansiyonlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla okula erişim sorunu olan öğrencilere öncelik verilecek ve gereken salgın tedbirlerinin alınmasında hassasiyet gösterilecek.
Yüz yüze eğitimin olmadığı günlerde pansiyonlarda gerekli tedbirler alınarak aksaklığa meydan verilmeyecek. Yüz yüze planlanmayan dersler ile yüz yüze seyreltilmiş olarak uygulanan derslerin kalan kısımları uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek. Öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak.