Gündem Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 21:22 | 26 Nisan 2021 - 21:22

Sınavlar iptal mi oldu, ne zaman olacak? Yüz yüze eğitimde flaş karar! Tüm sınavlar ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini duyurdu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçiş ve sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.