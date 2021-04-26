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GeriGündem Sınavlar iptal mi oldu, ne zaman olacak? Yüz yüze eğitimde flaş karar! Tüm sınavlar ertelendi
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Haber Giriş: 26 Nisan 2021 - 21:22 | 

Sınavlar iptal mi oldu, ne zaman olacak? Yüz yüze eğitimde flaş karar! Tüm sınavlar ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini duyurdu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçiş ve sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.

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Yüz yüze eğitimle ilgili yeni alınan kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerini kullandı.

2MEB DETAYLARI DUYURDU

MEB DETAYLARI DUYURDU

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle;

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Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.

4SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.

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