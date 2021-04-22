Sınavlar iptal mi? MEB açıklaması geldi mi? Ziya Selçuk'tan önemli ifade
Sınavlar iptal mi sorusu pek çok kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Lise ve ortaokul öğrencilerini yakından ilgilendiren sınavlar iptal mi oldu sorusu hakkında bazı detaylara yer veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilen sürece dair ifadelerde bulundu. Peki, sınavlar iptal mi oldu? İşte, MEB tarafından yapılan açıklama hakkında detaylı bilgiler
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Sınavlar iptal mi oldu sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Ortaokul 8.sınıf ve lise 12.sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime devam ettiği süreçte, diğer öğrenciler ise uzaktan eğitimle sürece dahil olacak. Peki, bu kapsamda sınavlar iptal olacak mı? İşte, o konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un vermiş olduğu bilgiler
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Sınavların ertelenip ertelenmeyeceği konusunda açıklama yapan Bakan Selçuk, “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.” ifadesinde bulundu..
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Riskin düşük seviyede de olsa dikkate alınması gerektiğini eğitim bilimciler olarak kendi içimizde değerlendirip böyle yapıyoruz. O yüzden açıp kapatmalar oluyor. 3 Mayıs’taki sınavlarla ilgili bakış açımız şu; eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında bunların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız. Bizim hiçbir şekilde bir ısrarımız ya da bir beklentimiz olamaz, buna hakkımız yok. Çünkü çocuklarımız, kıymetli velilerimiz, öğretmenlerimiz kıymetli bizim, o yüzden de tümüyle tabloya bakıp, veriye bakıp, bilime bakıp, böyle bir kararı gözden geçiririz, yeniden ele alırız.”
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği hatırlatılarak, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve 3 Mayıs 2021'den itibaren "Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları" konulu yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacak.
Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.
Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.