Sınavlar illerde iptal mi edildi.. Sınavlar illerin vaka durumuna göre mi yapılacak?

HER SINAV, BİR DERS SAATİ SÜRE VERİLEREK UYGULANACAK Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.



Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek.



Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.



Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. Sınavlar, Kovid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacak.