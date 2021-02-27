Sınavlar illerde iptal mi edildi.. Sınavlar illerin vaka durumuna göre mi yapılacak?

Bakan Selçuk: Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor. Önümüzdeki aylarda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek taslaklar halinde bize getirildi." dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Edirne'de A Haber canlı yayınına katıldı. Selçuk, burada yaptığı açıklamada, ilkokul ve ortaokulda henüz sınavları yapmadıklarını anımsatarak "Çünkü gerek bilim insanlarıyla yaptığımız toplantılardaki eğitim bilimciler, büyük bir grubumuz var danıştığımız. Onlarla, uzmanlarla, il müdürlerimizle, okul müdürlerimizle konuşuyoruz. Zaten ağustostan beri okula devam ediyor 1 milyon civarında öğrencimiz. Yani destekleme yetiştirme kursuna, hazırlık için geliyorlar okullarımıza." diye konuştu.



Lise öğrencilerine karne verebilmeleri için not da vermeleri gerektiğini anlatan Selçuk, bu çerçevede mart ayı sonuna kadar illerin risk değerlendirmesine bakılacağını ifade etti. Bakan Selçuk, şunları söyledi:



"Yani diyelim ki yüksek riskli illerimiz var. Biliyorsunuz yerinde karar diye bir şeyden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan toplantıda yerinde karar konusunda tüm bakanlıklara verilen görevler var. Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir. Yani 'Burada çok yüksek risk var, biz bu hafta sınav yapmayalım, bu hafta okulu açmayalım, açalım.' diyebilir.



Genel prensipler konusunda standartlarımız var. Ama illerin vaka sayısı anlamındaki durumu iller tarafından hıfzıssıhha kurulu tarafından yönetilecek. Ve bu kurul 'Filanca ilde hiç vaka yok ya da çok az, biz okullarımızı açıyoruz şu kademelerde.' diye karar verebilir. Ama başka bir il de diyebilir ki 'Bizim ilimizde çok yüksek risk var bu hafta açmıyoruz iki hafta açmıyoruz.' ve bu süreçte de biz okulların açılma durumuna göre onların sınavlarını erteleyeceğiz."



Öğretmen atamaları



Bakan Selçuk, öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:



"Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz. Daha fazla öğretmen ataması olması gerektiğini net söylüyorum. Haklılar, hayalleri var, gelecek beklentileri var, ev kuracaklar, aile kuracaklar evlenecekler bunun farkındayız. Ekonomik imkanlar çerçevesinde de ilgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Temennimiz, çabamız bunu daha da yükselmesi yönünde"



Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişki yeni değerlendirmelerin devam ettiğine de dikkati çekti. Bilim Kurulunun tavsiye kararı aldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:



"Bu karar Sağlık Bakanlığı marifetiyle Kabine toplantılarında yapılan sunumlarla, tartışmalarla fotoğraf ortaya koyuluyor. Neticede Kabine bir karara varıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklıyor. Bu süreç tamamen Bilim Kurulunun önerilerinden başlayan süreç böyle tamamlanıyor her 15 günde bir, 2 haftada bir 'Bu kararları değiştirelim mi, yeni kararlar alalım mı, ihtiyaç var mı, durum uygun mu?' şeklinde değerlendiriliyor. Yeni değerlendirmeler, yani diyelim ki 10. sınıf için, 11. sınıf için, mesela 6. sınıf için, 7. sınıf için yeni değerlendirmeler de önümüzdeki toplantılarda yapılacak. Bunun uygun olup olmadığı sağlık açısından koşullarından başlayıp, eğitimsel olarak değerlendirilecek."



"Ulusal Destek Öneri Programımız hazırlanıyor"



Ulusal Destek Öneri Programı'nın hazırlandığını ve yakında ilan edeceklerini söyleyen Selçuk, şunları dile getirdi:



"Burada bütün destekler var içerik, yayın, video hepsi olacak. Şunu dikkate almak lazım, Türkiye, bunu veriye dayalı olarak söylüyorum, ilkokul, ortaokul, lise, ayrı üç kanal kurabilen ve bunu 3 kez tekrar eden bir altyapı kurabilmiş birkaç ülkeden birisi oldu. Çevrim içinin dışında 25 bin sorunun olduğu mobil soru bankamız var. Diyelim interneti olmadan da bu mobil soru bankasına öğrencilerimiz erişebilir. Bunun yanında destekleme yetiştirme kurslarımız var. Ağustostan beri kapılar açık. Diyelim öğrencimiz sınava girecek, şu anda okul kapalı ve kendisi başka ilde bu öğrencimiz bulunduğu ilde kendi okul türünde bir okula gidip sınavını orada olabilir. İller arası seyahat etmesine gerek yok. En yakın okulda gidip sınavına girebilir."



"Hiçbir eksiğimiz yok hiçbir problem yok, dersek doğru olmaz. Hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutmaz." diyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:



"Bizim problemlerimiz, okulun içinde olmamanın getirdiği bir motivasyon sorunu var. İkincisi de evde kapalı kalmak. Bundan kaynaklanan motivasyon sıkıntıları var. Saha çalışması yapıyoruz, hangi yaş grubunda hangi psikososyal sorunlar var. Hangi yaş grubunda sorun yok. Bütün bunların araştırmasını yapıyoruz ki tedbirini alabilelim. Gördüğümüz şey şu, çok hareketli çocukların dışarı çıkamamaktan kaynaklı bazen saldırganca davranışlarla ilgili durumlar söz konusu, bunu araştırmaları gösteriyor."



Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin, "Riski gördüğümüz anda kapatırız. Biz tamamen veriler bunu gösterdiği için kapatıyoruz. Riske girmeyi minimum tutarak kararlar alıyoruz. Sağlık konusu önemli. Biz eğitimi hallederiz bir şekilde." ifadelerini kullandı.