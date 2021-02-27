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Haber Giriş: 27 Şubat 2021 - 14:27 | 

Sınavlar illerde iptal mi edildi.. Sınavlar illerin vaka durumuna göre mi yapılacak?

Sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklaması, geldi. Okulların yüz yüze açılış tarihi ile ilgili yapılan açıklamaların ardından gözler sınavlara çevrilmişti. İlkokullarda tüm sınıf seviyelerinde, 8 ve 12’nci sınıflarda ise 1 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitim başlatılacaktı. Ancak erteleme kararı geldi. Peki, Lise ve diğer sınıflarda sınavlar iptal mi oldu?

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Sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin ardından yapılmayan sınavlar ile ilgili yeni açıklama geldi.

MEB tarafından yapılan açıklama şöyle:

1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.

2SALGIN KOŞULLARINA GÖRE SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK
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SALGIN KOŞULLARINA GÖRE SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası”nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı’nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.

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1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca “yerinde karar” uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir.

4HER SINAV, BİR DERS SAATİ SÜRE VERİLEREK UYGULANACAK
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HER SINAV, BİR DERS SAATİ SÜRE VERİLEREK UYGULANACAK

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.

Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. Sınavlar, Kovid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacak.

5Öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmasına başlandı
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Öğretmenlere Kovid-19 aşısı uygulanmasına başlandı

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda öğretmenlere Kovid-19 aşı uygulaması programına katıldı.

Burada Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Selçuk, "Öğretmenlerimizin ilgili sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak." dedi.

Sağlık Bakanlığının, aşı tedarik sürecine ilişkin planlamayı yaptığını ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

Biz kendilerine 1 milyon 259 bin çalışanımızın listesini geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Tüm vatandaşlarımız gibi e-Nabız'da ya da 2023'e kısa mesaj göndererek kendilerine nasıl sıra geldiği konusunda bilgi alabilirler. Daha sonra da yine istedikleri şekilde randevu sistemi oluşuyor ve oraya bağlı olarak aşılarının ilk dozunu yaptırabilecekler. İkinci doz içinde aynı şekilde bir uygulama söz konusu olacak."

"Okullarımız yüz yüze eğitime hazır"

1 Mart'ta başlayacak yüz yüze eğitime de değinen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz aslında hep uygulamaya gayret ediyoruz. Salgın sürecinin başından beri tüm okullarımız Türk Standartları Enstitüsünün belirlediği standartlara göre her türlü hazırlığını yaptı ve meslek liselerimizin, halk eğitim merkezlerimizin üretimleri sayesinde de hiçbir malzeme sıkıntısı yaşamadan temizlik malzemesi ve diğer ihtiyaçlarla ilgili malzemeler konusunda hiçbir problem yaşamaksızın rahatlıkla bu süreci yürütebiliriz. Okullarımız hazır. Okulum Temiz Belgesi'ni okullarımızın tamamına yakını almış durumda. Bu bildiğiniz gibi bir dış denetimle gerçekleştirilebiliyor, Okulum Temiz Belgesi alabilmesi dış denetime tabi.

O yüzden de bu belgeyi belirli prosedürler çerçevesinde veriyoruz ve buna hazırız. Diğer okullarımız açılacak. Bu anlamda da biliyorsunuz dünyada da aşılama yeni başlıyor. Birçok ülke okulunu açmaya başladı. Bugünlerde tekrar tekrar duyuyoruz. Çok sayıda ülke okulları tümüyle açtığı konusunda duyuruda bulunuyorlar ama dünyada hiçbir ülkede tüm ülkenin aşılandığı dolayısıyla tüm öğretmenleri aşılandığı bir durumda söz konusu değil."

6Bakan Selçuk: Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor
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Bakan Selçuk: Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışılıyor. Önümüzdeki aylarda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek taslaklar halinde bize getirildi." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Edirne'de A Haber canlı yayınına katıldı. Selçuk, burada yaptığı açıklamada, ilkokul ve ortaokulda henüz sınavları yapmadıklarını anımsatarak "Çünkü gerek bilim insanlarıyla yaptığımız toplantılardaki eğitim bilimciler, büyük bir grubumuz var danıştığımız. Onlarla, uzmanlarla, il müdürlerimizle, okul müdürlerimizle konuşuyoruz. Zaten ağustostan beri okula devam ediyor 1 milyon civarında öğrencimiz. Yani destekleme yetiştirme kursuna, hazırlık için geliyorlar okullarımıza." diye konuştu.

Lise öğrencilerine karne verebilmeleri için not da vermeleri gerektiğini anlatan Selçuk, bu çerçevede mart ayı sonuna kadar illerin risk değerlendirmesine bakılacağını ifade etti. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"Yani diyelim ki yüksek riskli illerimiz var. Biliyorsunuz yerinde karar diye bir şeyden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan toplantıda yerinde karar konusunda tüm bakanlıklara verilen görevler var. Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir. Yani 'Burada çok yüksek risk var, biz bu hafta sınav yapmayalım, bu hafta okulu açmayalım, açalım.' diyebilir.

Genel prensipler konusunda standartlarımız var. Ama illerin vaka sayısı anlamındaki durumu iller tarafından hıfzıssıhha kurulu tarafından yönetilecek. Ve bu kurul 'Filanca ilde hiç vaka yok ya da çok az, biz okullarımızı açıyoruz şu kademelerde.' diye karar verebilir. Ama başka bir il de diyebilir ki 'Bizim ilimizde çok yüksek risk var bu hafta açmıyoruz iki hafta açmıyoruz.' ve bu süreçte de biz okulların açılma durumuna göre onların sınavlarını erteleyeceğiz."

Öğretmen atamaları

Bakan Selçuk, öğretmen atama takvimiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktararak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dün bir toplantı yaptık, hemen önümüzdeki aylarda kısa bir zamanda bu takvim nasıl olacak ve nasıl işleyecek Personel Genel Müdürlüğümüz taslaklar halinde bize getirdi. Elimizde 2 taslak var, bunlardan hangisini ne şekilde değerlendirelim, Ankara'ya döndüğümde tekrar ekiple bunu konuşup atama takvimini ilan edeceğiz. Daha fazla öğretmen ataması olması gerektiğini net söylüyorum. Haklılar, hayalleri var, gelecek beklentileri var, ev kuracaklar, aile kuracaklar evlenecekler bunun farkındayız. Ekonomik imkanlar çerçevesinde de ilgili bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucu böyle bir tablo ortaya çıktı. Temennimiz, çabamız bunu daha da yükselmesi yönünde"

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime ilişki yeni değerlendirmelerin devam ettiğine de dikkati çekti. Bilim Kurulunun tavsiye kararı aldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu karar Sağlık Bakanlığı marifetiyle Kabine toplantılarında yapılan sunumlarla, tartışmalarla fotoğraf ortaya koyuluyor. Neticede Kabine bir karara varıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklıyor. Bu süreç tamamen Bilim Kurulunun önerilerinden başlayan süreç böyle tamamlanıyor her 15 günde bir, 2 haftada bir 'Bu kararları değiştirelim mi, yeni kararlar alalım mı, ihtiyaç var mı, durum uygun mu?' şeklinde değerlendiriliyor. Yeni değerlendirmeler, yani diyelim ki 10. sınıf için, 11. sınıf için, mesela 6. sınıf için, 7. sınıf için yeni değerlendirmeler de önümüzdeki toplantılarda yapılacak. Bunun uygun olup olmadığı sağlık açısından koşullarından başlayıp, eğitimsel olarak değerlendirilecek."

"Ulusal Destek Öneri Programımız hazırlanıyor"

Ulusal Destek Öneri Programı'nın hazırlandığını ve yakında ilan edeceklerini söyleyen Selçuk, şunları dile getirdi:

"Burada bütün destekler var içerik, yayın, video hepsi olacak. Şunu dikkate almak lazım, Türkiye, bunu veriye dayalı olarak söylüyorum, ilkokul, ortaokul, lise, ayrı üç kanal kurabilen ve bunu 3 kez tekrar eden bir altyapı kurabilmiş birkaç ülkeden birisi oldu. Çevrim içinin dışında 25 bin sorunun olduğu mobil soru bankamız var. Diyelim interneti olmadan da bu mobil soru bankasına öğrencilerimiz erişebilir. Bunun yanında destekleme yetiştirme kurslarımız var. Ağustostan beri kapılar açık. Diyelim öğrencimiz sınava girecek, şu anda okul kapalı ve kendisi başka ilde bu öğrencimiz bulunduğu ilde kendi okul türünde bir okula gidip sınavını orada olabilir. İller arası seyahat etmesine gerek yok. En yakın okulda gidip sınavına girebilir."

"Hiçbir eksiğimiz yok hiçbir problem yok, dersek doğru olmaz. Hiçbir şey yüz yüze eğitimin yerini tutmaz." diyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bizim problemlerimiz, okulun içinde olmamanın getirdiği bir motivasyon sorunu var. İkincisi de evde kapalı kalmak. Bundan kaynaklanan motivasyon sıkıntıları var. Saha çalışması yapıyoruz, hangi yaş grubunda hangi psikososyal sorunlar var. Hangi yaş grubunda sorun yok. Bütün bunların araştırmasını yapıyoruz ki tedbirini alabilelim. Gördüğümüz şey şu, çok hareketli çocukların dışarı çıkamamaktan kaynaklı bazen saldırganca davranışlarla ilgili durumlar söz konusu, bunu araştırmaları gösteriyor."

Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riski nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin, "Riski gördüğümüz anda kapatırız. Biz tamamen veriler bunu gösterdiği için kapatıyoruz. Riske girmeyi minimum tutarak kararlar alıyoruz. Sağlık konusu önemli. Biz eğitimi hallederiz bir şekilde." ifadelerini kullandı.

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