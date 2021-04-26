Sınavlar ertelendi mi, ne zaman? 8. ve 12. sınıflarda okullar kapandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Sınavların ertelenme durumu ve 8. ve 12. sınıflarda uzaktan eğitim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs kararlarını açıkladı. Alınan yeni kararlara göre 29 Nisan tarihinden 17 Mayıs'a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Eğitim öğretim takvimi hakkında da değerlendirmeler yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan veli ve öğrencilerin merak ettiği sınavlar ertelendi mi? sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek " dedi. MEB'den gelen açıklamasa sınav tarihleri belli oldu. İşte, uzaktan eğitim ve sınavlar ile ilgili bilgiler.
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Okullarda sınavlar ertelendi mi sorusu yanıt buldu. Okullarda uzaktan eğitim kararı son dakika açıklamalar ile netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yeni kararları duyurdu. Buna göre okullarda tüm sınavlar ertelendi. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi. MEB'den yapılan açıklamada sınavların 17 Mayıs tarihi sonrasına ertelendiği bildirildi. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacak.
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8. VE 12. SINIFLAR KAPANDI MI?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.
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SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınavlar ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.
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Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.