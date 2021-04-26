Sınavlar ertelendi mi, ne zaman? 8. ve 12. sınıflarda okullar kapandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Okullarda sınavlar ertelendi mi sorusu yanıt buldu. Okullarda uzaktan eğitim kararı son dakika açıklamalar ile netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada yeni kararları duyurdu. Buna göre okullarda tüm sınavlar ertelendi. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi. MEB'den yapılan açıklamada sınavların 17 Mayıs tarihi sonrasına ertelendiği bildirildi. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacak.