SINAV SÜRESİ: YKS 2021 (AYT, TYT, YDT) saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor.. sınav ne kadar kaç dakika sürecek?
YKS saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek sorusu hem öğrenciler hem de veliler tarafından aranan konular arasında yer alıyor. Oturum saatleri belirlendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün ve yarın yapılacak oturumlar ile gerçekleştirilecek. Sınavın ardından öğrenciler soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağını merak ediyorlar. Yapılan sınavların hemen ardından soru ve cevaplar ÖSYM tarafından açıklanıyor.. İşte detaylar
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1
YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanır sorusu sınav öncesinde öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek.
Sınava giren üniversite adaylarının gözü sınav sonrasında ÖSYM'nin açıklamasında olacak. Soru ve cevaplar açıklanmasının ardından 10 gün süreyle online olarak erişim sağlanabilecek.
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ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 81 il ve Lefkoşa'da yapılacak.
TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 27 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.
AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.
AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
TYT'ye 2 milyon 592 bin 579, AYT'ye 1 milyon 781 bin 760 ve YDT'ye 130 bin 522 aday katılacak.
Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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180 baraj puanı uygulaması
Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Kovid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti. Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.
TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak. Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.
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YKS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, SAAT KAÇTA BİTECEK
TYT 26 Haziran'da yapılacak. 10.15'te başlayacak olan sınav 135 dakika sürecek.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. 10.15'te başlayacak olan sınav 180 dakika sürecek.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. 15.45'te başlayacak olan sınav 120 dakika sürecek.
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YKS'DE KALEM, SU, KALEMTRAŞ VE SİLGİ VERİLECEK Mİ?
YKS 2021 sınav kılavuzunda yer alan bilgiler şöyle;
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde ÖSYM Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
6
YKS'DE GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:
SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.