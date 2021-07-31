Gündem Haber Giriş: 31 Temmuz 2021 - 21:08 | 31 Temmuz 2021 - 21:08

Sınav duaları: KPSS'ye girerken okunacak sınav duası nedir? İşte sınavda okunacak duaların Arapça ve Türkçe Anlamı

Sınav duası, 1 Ağustos'ta düzenlenecek olan KPSS öncesi adayların odaklandığı konulardan oldu. Aylardır verdikleri emeklerin karşılığını sınavda alacak olan adaylar sınavda okunacak dualar ile de manevi destek alacaklar. Memur adayları sınav binalarında ter dökerken, onları kapılarda bekleyecek olanlar da evlatlarının ya da yakınlarının istedikleri kurumlara yerleşmesi için Allah'a dua edecekler. Sınav duası ile kalem duası gibi dualar sınavlar öncesi okunacak dualar arasında yer alıyor. Peki, KPSS'ye girerken okunacak sınav duası nedir? İşte, sınavlarda başarılı olmak için okunacak sınav duasının Arapça ve Türkçe anlamı.