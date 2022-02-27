Sinan Zorbey kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Sinan Zorbey İbo Show'a konuk oluyor!

İbo Show'un bu hafta konukları arasında olan Sinan Zorbey, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Arabesk müziğin güçlü seslerinden olan Sinan Zorbey kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sinan Zorbey şarkıları ve hayatı...
Sinan Zorbey 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Sinan Zorbey 1999 yılında Zoruma Gider albümünü çıkardı. Albüm içinde Dayanamam, Bırakma Beni, Mutlu Değilim ve Ciğerin Yansın gibi şarkılar vardı. Bırakma Beni şarkısının klipinde ünlü manken Emine Ün yer aldı. Ayrıca Sinan Zorbey Youtube kanalında seslendirdiği cover parçaları paylaşmaktadır.
Arabesk müziğin güçlü sesi Sinan Zorbey, ‘‘Zoruma Gider’’ adlı ilk albümünü 20 yıl önce piyasaya çıkardı. İlk kez A Takımı programında müzikseverlere seslenen Zorbey’in albümünde ‘‘Dayanamam’’, ‘‘Bırakma Beni’’, ‘‘Mutlu Değilim’’, ‘‘Ciğerin Yansın’’ gibi şarkılar yer alıyor.