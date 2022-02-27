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Sinan Zorbey kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkıcı Sinan Zorbey İbo Show'a konuk oluyor!

#Sinan Zorbey#Sinan Zorbey Kimdir#Sinan Zorbey Şarkıları

Yıllardır bir klasik haline dönüşen İBO SHOW 27 Şubat Pazar 20.00'de 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm saatine kısa bir süre kala İbo Show’un yeni yayın konukları merak ediliyor. İbo Show'un bu hafta konuklarından bir olan şarkıcı Sinan Zorbey'in hayatı da araştırılmaya başlandı. Peki, Sinan Zorbey kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sinan Zorbey hakkında bilgiler...

1/3Sinan Zorbey kimdir, kaç yaşında, nereli Şarkıcı Sinan Zorbey İbo Showa konuk oluyor

İbo Show'un bu hafta konukları arasında olan Sinan Zorbey, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Arabesk müziğin güçlü seslerinden olan Sinan Zorbey kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sinan Zorbey şarkıları ve hayatı...

2/3SİNAN ZORBEY KİMDİR

SİNAN ZORBEY KİMDİR?

Sinan Zorbey 1977 yılında dünyaya gelmiştir. Sinan Zorbey 1999 yılında Zoruma Gider albümünü çıkardı. Albüm içinde Dayanamam, Bırakma Beni, Mutlu Değilim ve Ciğerin Yansın gibi şarkılar vardı. Bırakma Beni şarkısının klipinde ünlü manken Emine Ün yer aldı. Ayrıca Sinan Zorbey Youtube kanalında seslendirdiği cover parçaları paylaşmaktadır.

3/3Sinan Zorbey kimdir, kaç yaşında, nereli Şarkıcı Sinan Zorbey İbo Showa konuk oluyor

Arabesk müziğin güçlü sesi Sinan Zorbey, ‘‘Zoruma Gider’’ adlı ilk albümünü 20 yıl önce piyasaya çıkardı. İlk kez A Takımı programında müzikseverlere seslenen Zorbey’in albümünde ‘‘Dayanamam’’, ‘‘Bırakma Beni’’, ‘‘Mutlu Değilim’’, ‘‘Ciğerin Yansın’’ gibi şarkılar yer alıyor.

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