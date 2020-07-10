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Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 07:54,

Sinan Özen kızının sağlık durumunu açıkladı: Umudumuzu yitirmiyoruz

SİNAN Özen, geçen şubatta erken doğumla dünyaya gelen ikiz bebeklerinden Neva’nın sağlık durumu hakkında konuştu.

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Sanatçı, bağırsak problemi nedeniyle aylardır Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde tedavi gören ve 5 kez ameliyat olan kızının sağlık durumunu anlattı.

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“Umudumuzu yitirmiyoruz. Her yolu deniyoruz” dedi. Prof. Dr. Burak Tander de “Bebeğimizin bağırsağı çalışmıyor. Bu rahatsızlığın kesin tedavisini ne yazık ki modern tıp bilmiyor. Bazı tedavi yöntemleri var, onları uyguluyoruz”

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Sinan Özen, kızının sağlık durumunu sosyal medya hesabında şu sözlerle anlatmıştı:

"Evet, iki tane evladımız oldu. Yüce rabbim bize nasip etti. Bir kız bir oğlumuz Neva ve Sanberk adında. Ne yazık ki kızımız biraz önemli bir süreçten geçiyor, yoğun bakımda. Bu süreç bizi çok üzdü, beşinci ameliyatımızı olduk. Bundan dolayı da kızımızın ameliyatı bitmeden ben size bu konuyla ilgili bilgi vermek istemedim. Sizlere teşekkür ediyorum, dualarınızı esirgememenizi diliyorum. Sağ olun bizi aradığınız için herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hastanede olan evlatlarını bekleyen annelere sabır ve güç versin diliyorum."

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