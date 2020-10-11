Sinan Özen: Kızım için dualarınızı eksik etmeyin

Sinan Özen, geçen şubat ayında dünyaya gelen kızı Neva için dua istedi...
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Sinan Özen'in 8 aylık kızı Neva, bağırsak rahatsızlığından dolayı 6 kez ameliyat geçirmişti. sosyal medya hesabından kızı ile çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ünlü şarkıcı altına bu notu düştü:
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ÖNEMLİ BİR AMELİYATA GİRECEK
Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demek, “11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü” kutlu olsun… Bu vesileyle kızım Neva 17 Ekim Cumartesi günü önemli bir ameliyata girecek dualarınızı eksik etmeyin...
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NE OLMUŞTU?
Fantezi müziğinin sevilen ismi Sinan Özen ve 4 yıl önce evlendiği Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri şubat ayında dünyaya geldi. Ancak sanatçının bu mutluluğu kızının rahatsızlığı nedeniyle kısa sürdü. Oğluna Sanberk kızına da Neva ismini veren çift, kızlarının bağırsak rahatsızlığı olduğunu öğrenince çok üzüldü.
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Daha önce kızı Neva'nın 5 ameliyat geçirdiğini ve yoğun bakımda olduğunu açıklayan Sinan Özen, minik bebeğin sağlık durumu ile ilgili son gelişmeleri de paylaştı.
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KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR
"Maalesef kritik süreç devam ediyor.Rabbimizden tek dileğimiz Neva için dualarımızın kabul olması" diyen sinan Özen, bir de video yayınladı...
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NEVA CİDDİ SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞIYOR
"Daha önce sizlerle paylaşmış olduğum gibi Allah'ın bize emaneti kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen; dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."
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5 GÜN ÖNCE AMELİYAT OLDU
"Bu açıklamayı, kızımızın sağlık durumu ile ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum. Kızımız Neva'ya 5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz."
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İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER...
"Dualarını bizden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza ilginiz için teşekkür ediyor, bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umudu ile hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum."
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Sinan Özen: Kızım için kritik süreç devam ediyor, dua edin